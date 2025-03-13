Овчинский: 44 социально-бытовых объекта размещены на первых этажах новостроек в СЗАО

Они располагаются в 18 многоквартирных домах, которые передали под заселение по программе реновации

При строительстве новостроек по программе реновации в Москве одной из основных задач является создание комфортной городской среды. Поэтому первые этажи зданий специально делают нежилыми, чтобы там могли открыться различные объекты социально-бытовой направленности. Например, на северо-западе столицы в ЖК уже задействованы 44 помещения под размещение предприятий малого и среднего бизнеса. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Среди объектов, которые готовятся к открытию в новостройках в СЗАО, – кафе, магазины, пункты выдачи, частные медучреждения, образовательные и досуговые центры.

"В Северо-Западном административном округе под заселение уже передали 18 новостроек по программе реновации. На первых этажах в округе используются 44 нежилых помещения. В том числе под размещение объектов розничной торговли и для управляющих компаний задействовано по 11. Для пунктов выдачи заказов и предприятий по оказанию услуг используются по восемь. Еще шесть помещений задействованы под кафе, объекты здравоохранения и другие предприятия", – уточнил Владислав Овчинский.

Всего, согласно плану программы реновации, на первых этажах многоквартирных зданий появится более восьми тысяч нежилых помещений, что поможет создать дополнительно 200 тысяч рабочих мест.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о применении префаб-технологий при строительстве домов по программе реновации.