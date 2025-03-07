Ефимов: на востоке столицы возвели 59 домов по программе реновации

Люди получают квартиры с готовым ремонтом и необходимым оборудованием

С начала реализации программы реновации на востоке Москвы было построено 59 новостроек. Они расположены в 12 районах округа. Такой важной информацией с общественностью поделился заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"На сегодня в Москве возвели 378 новостроек по программе реновации. Из них 59 – в 12 районах Восточного административного округа. Общая площадь квартир в этих домах составляет свыше 987 тысяч квадратных метров. К переселению в ВАО приступили около 34 тысяч жителей", – сообщил Ефимов.

Он добавил, что на данный момент переселение по программе реновации уже затронуло свыше 200 тысяч москвичей более чем из 1,2 тысячи старых домов.

Территории возле новостроек по программе реновации благоустраивают: там появляются зеленые насаждения, газоны и цветники.

"В 59 новостройках на востоке столицы – свыше 17 тысяч квартир. В частности, в Перове возвели 13 новостроек, где предусмотрено около 2,5 тысячи квартир, в Северном Измайлове – 11 домов примерно с 3,6 тысячи квартир. Еще пять жилых комплексов возвели в Новогирееве. Суммарно в них более двух тысяч квартир", – в свою очередь, добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Он отметил, что еще 80 жилых комплексов по программе реновации в округе находятся в стадии проектирования и строительства.

Квартиры, в которой переезжают люди в рамках программы реновации, обычно просторнее старых, так как кухни, коридоры и санузлы в них больше по площади. Люди получают квартиры с готовым ремонтом и необходимым оборудованием: сантехникой, электрическими плитами и осветительными приборами.

"На сегодня правообладателями комфортных квартир на востоке столицы уже стали около 29,7тысячи москвичей. В районе Перово ключи от жилья в новостройках получили более 3,7 тысячи горожан. В Северном Измайлове договоры с Департаментом городского имущества заключили около семи тысяч участников программы реновации, а в Новогирееве – около 1,5 тысячи", – отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

На первых этажах новостроек размещают различные социальные и коммерческие объекты.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поделился успехами в реализации программы реновации в Восточном административном округе.

Программа реновации была утверждена летом 2017 года и охватывает около миллиона москвичей, предусматривая расселение 5176 домов. Мэр ранее поручил увеличить темпы переселения в два раза.

Москва лидирует среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам нацпроекта "Инфраструктура для жизни".