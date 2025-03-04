Ефимов: строящаяся школа в Ново-Переделкине готова уже на 60%

Современное образовательное учреждение рассчитано на 550 мест

На западе столицы в районе Ново-Переделкино продолжается возведение школы на 550 мест. Объект строят в рамках московской Адресной инвестпрограммы. Такой важной информацией с общественностью поделился заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Новое современное здание возводят в Ново-Переделкине по адресу: микрорайон 14, корпус 20. Оно войдет в состав образовательного комплекса №1238. Общая площадь четырехэтажного объекта составляет 8,8 тысячи квадратных метров. Сейчас на строительной площадке продолжается монтаж внутренних инженерных систем и фасада, идет отделка помещений", – сообщил Ефимов.

Кроме того, как отметил Ефимов, уже более чем на 70% завершено устройство наружных инженерных сетей. Общая готовность школы – порядка 60%.

Современное образовательное учреждение будет состоять из трех функциональных блоков с внутренними обширными зонами и рекреациями.

Как добавил глава Департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов, на первом этаже будут находиться просторный вестибюль и гардеробы, различные учебные кабинеты и большая столовая. На втором этаже предусмотрены залы для проведения мероприятий и спортивных занятий. На третьем и четвертом этажах также будут размещены различные учебные кабинеты, студия хореографии и медиатека.

Дизайн фасада школы гармонично впишется в окружающую застройку. Прилегающую территорию благоустроят, там появятся зоны для отдыха и спортивных мероприятий.

"Весь строительный цикл школы на 550 мест проходит под контролем Мосгосстройнадзора. Инспекторы провели на площадке уже восемь выездных проверок", – в свою очередь, сообщил глава Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Ранее глава столичной администрации Сергей Собянин указал основные стройки Москвы на ближайшие два года.

Возведение в столице соцобъектов соответствует целям и инициативам национального проекта "Инфраструктура для жизни".