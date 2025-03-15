Овчинский: в офисном квартале у метро "ЦСКА" начались монолитные работы

На месте появится три здания, объединенные подземным паркингом

Строители приступили к работам по заливке фундаментной плиты будущего административно-делового комплекса в офисном квартале "STONE Ходынка 1" в Хорошевском районе Москвы. Ранее они завершили все этапы строительства нулевого цикла, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

"Офисный квартал "STONE Ходынка 1" общей площадью свыше 111 тысяч квадратных метров будет состоять из трех корпусов, объединенных подземным паркингом на 225 машино-мест. Разноуровневые башни прямоугольной формы будут отличаться увеличенной площадью остекления. Приступить к монолитным работам надземной части девелопер планирует в четвертом квартале 2025 года. Завершение строительства запланировано на 2027 год", – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Офисный квартал расположится на площади почти 1,5 га. Помимо возведения зданий, там благоустроят территорию, проведут ее озеленение и сделают комфортным продолжением парка "Ходынское поле". Граждане смогут гулять там по специальным пешеходным маршрутам. Дополнительно там появятся арт-объект и амфитеатр с каскадными ступенями.

Также в офисном квартале также появятся кафе, рестораны, магазин, столовая, фитнес-студия и бизнес-гостиная. Отвечает за все строительные работы компания STONE, добавили в пресс-службе департамента градостроительной политики.

Станция "ЦСКА" Большой кольцевой линии была открыта в 2018 году, что позволило качественно улучшить транспортную доступность Ходынского поля и стало отправной точкой для формирования делового кластера в районе со сложившейся жилой застройкой.