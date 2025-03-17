Овчинский: в Северном Измайлове возводят четыре дома по реновации

В новостройках предусмотрено суммарно 2179 квартир

Четыре новых жилых комплекса скоро появятся в районе Северное Измайлово Восточного административного округа (ВАО) столицы. Их возводят в рамках программы реновации. Площадь четырех новостроек в сумме превысит 200 тысяч квадратных метров, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

Три жилых комплекса возводят на 11-й Парковой улице, в общей сложности там будет 1570 квартир. Еще один дом на 609 квартир строится на 15-й Парковой улице.

"Для удобства жителей установят пассажирские и грузовые лифты, в подъездах оборудуют помещения для консьержей и колясочные. Новостройки появятся в районе с развитой городской инфраструктурой. Поблизости находятся учебные заведения, объекты здравоохранения, магазины и кафе. Дома на 11-й Парковой расположены в пяти минутах ходьбы от станции метро “Щелковская”",

– приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Как отметил Владислав Овчинский, первые этажи строящихся домов спроектированы нежилыми. Там предусмотрены помещения для важных для горожан объектов социально-бытового назначения. Территория вокруг новостроек будет благоустроена в соответствии с московскими стандартами. Во дворах организуют детские игровые площадки, оборудуют зоны для занятий спортом и спокойного отдыха, высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и клумбы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ВАО уже введено в эксплуатацию 59 жилых комплексов по программе реновации. Новые квартиры получили более 29 тысяч жителей на востоке столицы. Сейчас на стадии строительства и проектирования находятся еще 80 домов для переселения участников программы. Всего московская программа реновации предусматривает расселение 5176 старых домов, из них 1062 дома расположены в ВАО.