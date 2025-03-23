Овчинский: новый бизнес-центр появится в Басманном районе

В Басманном районе столицы появится современный бизнес-центр класса А. Строительство офисного здания в рамках первого этапа проекта планируется завершить в 2028 году. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

"Новый бизнес-центр в Басманном районе появится в рамках строительства масштабного офисно-культурного кластера K-CITY. В офисном здании площадью более 22,5 тысячи квадратных метров спроектировано 18 этажей",

– приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.



По словам Овчинского, в новом бизнес-центре, который появится в 500 метрах от станции метро "Бауманская", предполагается создать 100 офисных помещений площадью от 33 до 716 квадратных метров, они займут с третьего по 18-й этаж.



На двух первых этажах запланированы помещения под магазины, кафе, рестораны, столовую для сотрудников. На крыше бизнес-центра разместят панорамный амфитеатр, смотровую площадку, зону коворкинга и рекреации, место для занятий йогой и зеленые насаждения.



В пресс-службе Департамента градостроительной политики также подчеркнули, что в лобби площадью 215 квадратных метров обустроят зону ресепшен и места для ожидания и деловых встреч, зону отдыха. Кроме того, в здании предполагается наличие двухуровневого паркинга для автомобилей.