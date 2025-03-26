Новый музейный комплекс появится в Басманном районе

Здание на 15 этажей будет включать концертный и музейные залы, архив, рестоврационные комнаты, ресторан и подземный паркинг

Музейный комплекс с концертным залом построит инвестор в Басманном районе Центрального административного округа Москвы. Как рассказал руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский, он будет расположен по адресу: улица Малая Почтовая, владение 12, строения 1, 10.

Несколько нижних этажей здания будут отведены под музейные экспозиции, а на верних расположатся офисы сотрудников, переговорная и архив. Также проектом предусмотрено строительство трехэтажной подземной парковки. Общая площадь музейного комплекса на 15 этажей составит более 26 тысяч квадратных метров.

"Концертный зал на 336 мест разместится на втором этаже. Там же будут гримерные, артистические, помещения для хранения музыкальных инструментов, выставочное пространство. В музейном комплексе предусмотрены выставочные залы западноевропейской живописи, струнно-смычковых инструментов, русского искусства после 60-х годов, мемориальной квартиры Анны Ахматовой и музей книги", – приводит слова Овчинского Департамент градостроительной политики города Москвы.

На верхних этажах также оборудуют фотолабораторию, реставрационные мастерские, монтировочный цех живописи, мастерскую по дереву, лабораторию мастерской графики, ювелирную и гончарную мастерские и другие функциональные помещения. На последнем будет находиться ресторан.

В наружнем оформлении здания задействуют различные текстурные и графические решения. Выбор материала будет зависеть от музейной части. К примеру, для зала с иконами выбрана деревянная поверхность, а для живописи – натуральный камень. Ожидается, что строительство завершится уже в 2028 году.