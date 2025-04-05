В Южнопортовом районе возводится образовательный комплекс на 550 мест

В Южнопортовом районе возводится образовательный комплекс на 550 мест
Владислав Овчинский. Фото: пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы
Площадь учреждения составит более 12,5 тысяч "квадратов"

На юго-востоке Москвы силами девелопера возводится крупный образовательный комплекс площадью свыше 12,5 тысячи "квадратов". Такой информацией с общественностью поделился министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Современное образовательное учреждение на 550 мест строится на территории жилого комплекса "Метрополия" по адресу: Волгоградский проспект, владение 32/4. К настоящему времени на площадке завершился этап возведения монолита, идет кладка наружных стен и кровельные работы.

"Образовательный комплекс будет состоять из дошкольного отделения на 150 воспитанников и отделения начальной школы, рассчитанного на 400 мест. Помещения для дошкольников будут располагаться в левом крыле здания, где на двух этажах разместятся шесть групповых ячеек, музыкальный и физкультурный залы, а также кабинеты для развивающих и коррекционных занятий", – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский также добавил, что трехэтажное отделение начальной школы расположено в правой части здания. Там разместятся учебные кабинеты, медиатека, спортивный и гимнастический залы, а также двухсветный зрительный зал и зона для отдыха. После окончания строительных работ застройщик передаст образовательный комплекс в систему городского образования.

Для удобства детей и родителей входы в дошкольное отделение и блок начальных классов  будут обособлены. Кроме того, при проектировании комплекса были предусмотрены просторные зоны ожидания. На первом этаже в центральной части здания будет расположен медпункт и современный пищеблок. В здании также будут работать два лифта.

Территорию рядом с комплексом благоустроят, там появятся зеленые насаждения, а также спортивные площадки, зоны для игр и отдыха.

Девелопер проекта – компания MR Group.

Возведение в российской столице соцобъектов соответствует целям и инициативам нацпроекта "Инфраструктура для жизни", напоминает пресс-служба департамента градостроительной политики.

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