Спортивный комплекс в Чечерском проезде достроят

Работы планируют завершить уже в следующем году

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном на юго-западе столицы, начавшееся в 2016 году и приостановившееся из-за отклонений в проекте, продолжится. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Недостроенное здание расположено на Чечерском проезде. Специалисты провели на месте обследование конструкций объекта и пришли к выводу, что работы по его возведению можно продолжить. В 2021 году проект доработали и уточнили технико-экономические показатели, новый план строительства получил положительное заключение экспертизы.

"Долгострой взяла на рассмотрение Оперативная группа по сокращению объектов незавершенного строительства, действующая по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. В 2023 году участок под зданием предоставлен собственнику объекта на три года для завершения работ, а в марте 2025 года застройщику выдано разрешение на строительство", – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Он отдельно отметил, что общая площадь здания после строительства составит 3,5 тысячи квадратных метров, а его высота достигнет 14 метров. По проекту в оздоровительном комплексе предусмотрены универсальные залы, раздевалки с душевыми и санузлами, входная группа для посетителей с вестибюлем, гардеробом, фойе, а также технические, служебные и административные помещения. Ожидается, что он будет сдан в следующем году.

Как напоминает пресс-служба Департамента градостроительной политики, с 2011 года проводятся работы по сокращению объектов незавершенного строительства. Этом занимается оперативная группа, действующая в Комплексе градостроительной политики и строительства города Москвы. Уже удалось решить вопросы по 694 объектам долгостроя, из которых 205 ввели в эксплуатацию. Работы удалось возобновить на 276 объектах, а на 213 площадках конструкции пришлось демонтировать и привести в порядок территории.