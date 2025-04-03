Инвестор завершил строительство торгово-развлекательного центра в Раменках

Инвестор завершил строительство торгово-развлекательного центра в Раменках
Владислав Овчинский. Фото: пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы
Площадь комплекса составляет более 14 тысяч "квадратов"

На западе Москвы инвестор завершил возведение многофункционального здания торгово-развлекательного центра (ТРЦ) "Арфа" площадью более 14 тысяч "квадратов". Такой информацией с общественностью поделился министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Объект размещен в районе Раменки с развитой инфраструктурой, он находится по адресу: Мичуринский проспект, владение 13/1. За 15 минут до центра можно дойти от метро "Раменки", а в десяти минутах ходьбы находится станция "Ломоносовский проспект".

"В торгово-развлекательном комплексе три наземных и подземный этаж, где запроектированы автопарковка на 96 машино-мест, мойка и сервисный центр для обслуживания автомобилей. На первом уровне предусмотрены помещения под ресторан, аптеку, химчистку и магазины ретейла", – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский также добавил, что на втором и третьем этажах появится просторный, современный фудкорт, офисное помещение и фитнес-клуб площадью почти три тысячи "квадратов". В нем будут детский и взрослый бассейны, спортзал и зал для групповых тренировок.

Здание представляет собой разновысотное строение сложной формы. Сверху оно выглядит усеченным равнобедренным треугольником. Для облицовки фасада использованы фасадные кассеты и вставки из стемалита.

Возведением современного комплекса занимался частный застройщик ООО "Нахичевань Инвест".

Активное строительство в Москве соцобъектов соответствует целям и инициативам нацпроекта "Инфраструктура для жизни", напоминает пресс-служба Департамента градостроительной политики.

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