Новостройка в Солнцеве: как будет выглядеть жилой комплекс на 357 квартир по программе реновации

Здание расположено в районе со сложившейся городской и транспортной инфраструктурой

На Боровском проезде в районе Солнцево начались работы по строительству жилого многоквартирного дома по программе реновации. Согласно проекту, в нем будет 357 квартир с улучшенной отделкой, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Общая площадь новостройки составит почти 43 тысячи квадратных метров. В настоящее время завершается возведение надземной части жилого комплекса.

"В подъездах оборудуют помещения для консьержей, колясочные и лифты. А первые этажи сделают нежилыми – на них можно будет открыть объекты социально-бытового назначения. Жилой комплекс расположен в районе со сложившейся городской и транспортной инфраструктурой", – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Министр отметил, что в пешей доступности от ЖК находятся станция метро "Солнцево", станция МЦД "Солнечная".

После завершения работ по строительству здания рабочие облагородят прилегающую территорию: установят камеры наблюдения, смонтируют освещение, обустроят спортивные площадки и зоны для отдыха, а также проведут озеленение.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о применении префаб-технологий при строительстве домов по программе реновации.