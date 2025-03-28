Жители домов по программе реновации могут протестировать московские постаматы

В ЖК уже установили более 60 устройств для доставки товаров

Жители домов, построенных по программе реновации, смогут испытать работу московских постоматов. В рамках тестового режима граждане оценят опыт использования сервиса и решат его дальнейшую судьбу на общедомовом собрании.

Как рассказал руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский, за последние два года в многоквартирных домах по программе реновации появилось более 60 постаматов. Первый поставили в феврале 2023 года в ЖК на Волгоградском проспекте.

"Дома по программе реновации возводят по самым современным технологиям в соответствии со смарт-стандартом. В том числе предполагается наличие системы доступа к востребованным городским сервисам. Один из ярких примеров – установка вендинговых аппаратов и постаматов в зоне холла. Так, в 2023 году в подъездах новостроек установили 22 постамата, а в 2024 – почти в два раза больше – 41. В итоге на сегодня жителям домов, возведенных по программе реновации, доступно 63 устройства", – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Ожидается, что с этого года установка устройств сервиса "Московский постамат" будет закладываться еще на этапе проектирования жилых домов. Благодаря им жители смогут получать товары в любой момент в подъезде своего дома, что поможет сэкономить время и средства на доставке. Сейчас сетью столичных постаматов пользуется более 80 тысяч жителей Москвы.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.