Более 15 площадок для спорта оборудовали возле домов по программе реновации на севере Москвы

Более 15 площадок для спорта оборудовали возле домов по программе реновации на севере Москвы
Владислав Овчинский. Фото: пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы
Столичная администрация заботится о комфорте местных жителей

В рамках программы реновации в прошлом году в Северном административном округе рядом с новостройками было размещено 18 площадок для спорта. Такой важной информацией с общественностью поделился министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Рядом с новыми современными домами, которые возводятся по программе реновации, появятся спортплощадки со всесезонными тренажерами и турниками. Высококачественная резиновая крошка позволяет сохранить уличный спортинвентарь в отличном состоянии долгие годы. Универсальные площадки для массовых видов спорта выносят за территории двора и размещают в зеленых зонах.

"За 2024 год на севере столицы возвели 15 новостроек по программе реновации. Для создания комфортной городской среды и удобной инфраструктуры рядом с жилыми комплексами предусмотрели 18 спортивных площадок", – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский также добавил, что площадки находятся в восьми районах округа. В частности, пять из них – в Головинском районе, три – в Западном Дегунине. По две спортивные площадки в районах Бескудниково и Тимирязевский и еще по одной в Войковском и Коптеве.

Всего по программе реновации благоустроят около двух тысяч гектаров придомовой территории.

Ранее глава столицы Сергей Собянин рассказал о переселении по программе реновации в Тимирязевском районе.

Программа реновации была утверждена летом 2017 года и охватывает около миллиона москвичей, предусматривая расселение 5176 домов. Мэр также ранее поручил увеличить темпы переселения в два раза, напоминает пресс-служба департамента градостроительной политики.

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