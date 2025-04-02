Более 15 площадок для спорта оборудовали возле домов по программе реновации на севере Москвы

Столичная администрация заботится о комфорте местных жителей

В рамках программы реновации в прошлом году в Северном административном округе рядом с новостройками было размещено 18 площадок для спорта. Такой важной информацией с общественностью поделился министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Рядом с новыми современными домами, которые возводятся по программе реновации, появятся спортплощадки со всесезонными тренажерами и турниками. Высококачественная резиновая крошка позволяет сохранить уличный спортинвентарь в отличном состоянии долгие годы. Универсальные площадки для массовых видов спорта выносят за территории двора и размещают в зеленых зонах.

"За 2024 год на севере столицы возвели 15 новостроек по программе реновации. Для создания комфортной городской среды и удобной инфраструктуры рядом с жилыми комплексами предусмотрели 18 спортивных площадок", – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский также добавил, что площадки находятся в восьми районах округа. В частности, пять из них – в Головинском районе, три – в Западном Дегунине. По две спортивные площадки в районах Бескудниково и Тимирязевский и еще по одной в Войковском и Коптеве.

Всего по программе реновации благоустроят около двух тысяч гектаров придомовой территории.

Ранее глава столицы Сергей Собянин рассказал о переселении по программе реновации в Тимирязевском районе.

Программа реновации была утверждена летом 2017 года и охватывает около миллиона москвичей, предусматривая расселение 5176 домов. Мэр также ранее поручил увеличить темпы переселения в два раза, напоминает пресс-служба департамента градостроительной политики.