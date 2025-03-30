В новостройке по программе реновации в районе Проспект Вернадского ведутся работы по устройству фасадов

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Строители приступили к монтажу фасадов, черновой и чистовой отделке в жилом комплексе на улице Лобачевского, построенном в рамках реализации программы по реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Здание состоит из шести корпусов переменной этажности. На первых этажах предусмотрены помещения для объектов малого и среднего бизнеса: аптек, пунктов выдачи, кафе и других предприятий.
"Общая площадь жилого комплекса составит более 55 тысяч квадратных метров. В нем предусмотрено 444 квартиры с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. В каждой секции смонтируют лифты, в подъездах оборудуют помещения для консьержей, колясок и велосипедов", – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Овчинский отметил, что дом расположен в районе со сложившейся городской и транспортной инфраструктурой. К примеру, в пешей доступности от него находятся станция метро "Проспект Вернадского", больницы и школы.
После завершения строительных работ придомовую территорию облагородят. Там оборудуют площадки для активного отдыха и спорта, поставят камеры наблюдения и фонари, а также проведут озеленение.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о применении префаб-технологий при строительстве домов по программе реновации.
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