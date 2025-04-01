В столичном Щукине приступили к внутренней отделке ЖК по реновации

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На северо-западе столицы в районе Щукино продолжается возведение жилого комплекса по программе реновации. Сейчас на объекте начался этап внутренней отделки. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Новый жилой комплекс строят по адресу: Щукинская улица, земельный участок 7Б.
"Общая площадь жилого комплекса составит более 38 тысяч квадратных метров. В новостройке уже приступили к отделочным работам. В ней предусмотрено 486 квартир с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. Во всех корпусах смонтируют лифты, в подъездах оборудуют помещения для консьержей, колясок и велосипедов. Первые этажи сделают нежилыми – в будущем там откроются аптеки, магазины, кафе или другие предприятия социально-бытового назначения", – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.
Овчинский также обратил особое внимание на то, что для удобства и комфорта жителей будет благоустроена территория рядом с кварталом, появятся зеленые насаждения, будут оборудованы площадки для спорта и отдыха, установят камеры видеонаблюдения.
Жилой комплекс возводят в районе с развитой инфраструктурой. Рядом расположена одноименная станция метро и второго Московского центрального диаметра Щукинская и станция Московского центрального кольца Стрешнево, а также объекты здравоохранения и образовательные учреждения.
Ранее глава столицы Сергей Собянин рассказал о применении префаб-технологий при возведении домов по программе реновации.
Программа реновации была утверждена летом 2017 года и охватывает около миллиона москвичей, предусматривая расселение 5176 домов. Мэр ранее поручил увеличить темпы переселения в два раза.
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