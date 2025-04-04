На северо-востоке Москвы демонтировали 50 домов по реновации

На освободившемся месте построят современные жилые комплексы с необходимой в городе инфраструктурой

В Москве оперативно сносят старые дома, расселенные по программе реновации, чтобы освободить место для строительства нового жилья с сопутствующей инфраструктурой. Так, в Северо-Восточном административном округе (СВАО) уже демонтировали 50 опустевших домов, жители которых получили квартиры в современных ЖК. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

"На северо-востоке столицы по программе реновации на сегодня расселили 70 старых домов. Из них 50 уже демонтировали. Так, в районе Южное Медведково снесли восемь домов, в Бабушкинском районе – 12, еще 11 – в Лосиноостровском. Всего в программу реновации в Северо-Восточном округе включено 499 домов, а в новые жилые комплексы переедут более 86 тысяч жителей",

– приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин поделился подробностями о том, как реализуется программа реновации в северо-западной части мегаполиса. В частности, с момента утверждения программы в 2017 году в СЗАО ввели в эксплуатацию 19 новостроек, еще 36 жилых комплексов сейчас находятся на стадии строительства и проектирования. В 18 новых домов люди уже переезжают. В общей сложности участниками программы реновации в Северо-Западном округе являются 86,8 тысячи москвичей.