На Лужнецкой набережной построят два бизнес-центра

Завершение строительства намечено на 2027 год

На Лужнецкой набережной, расположенной в столичном районе Хамовники, будет построено два офисных зданий. Высота одного из них составит девять этажей, другого – одиннадцать. Общая площадь новых сооружений достигнет почти 40 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский

"На первых этажах двух офисных зданий продумана сопутствующая инфраструктура: кафе, рестораны, магазины, предприятия сферы услуг. Офисы свободной планировки займут остальные этажи бизнес-центров. Под ними расположится единый двухуровневый паркинг со станциями зарядки электромобилей, микротранспорта, зонами для велосипедов",

– приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Проект, расположенный рядом со спорткомплексом "Лужники", включает в себя создание многофункционального комплекса, состоящего из 14 объектов, 12 из которых будут жилыми. В жилых корпусах разместятся 1106 квартир. Реализация проекта началась в конце 2022 года, а его завершение намечено на 2027 год.

На данный момент на участке, где будут расположены новые офисы, завершена заливка фундаментной плиты. Параллельно ведется возведение монолитных конструкций. Также продолжается строительство десяти жилых домов.

В ходе строительства планируется использовать панорамное остекление, алюминиевые и терракотовые панели. Дизайн зданий будет перекликаться с цветовой гаммой здания президиума РАН на противоположном берегу Москвы-реки, а также учитывать историческую архитектуру района Хамовники.