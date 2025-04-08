В Москве пройдет бесплатный семинар для застройщиков по кадастровому учету

Специалисты расскажут, как происходит электронная регистрация договоров долевого участия и почему заканчивается регистрация прав на земельные участки под многоквартирными домами

Представители Департамента градостроительной политики, Росреестра, Управления Росреестра по Москве и Мосгосстройнадзора в рамках бесплатного образовательного семинара расскажут застройщикам о постановке построенного объекта на кадастровый учет и регистрации прав собственности. Мероприятие пройдет 11 апреля, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы Владислав Овчинский.

"На предстоящем семинаре обсудят особенности процедуры государственного кадастрового учета и регистрации прав собственности на объекты капитального строительства. Участникам расскажут, как происходит электронная регистрация договоров долевого участия, почему заканчивается регистрация прав на земельные участки под многоквартирными домами, а также как происходит исправление реестровых ошибок", – приводит его слова пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Семинар проведут на корпоративной площадке Департамента градостроительной политики "Пространство", расположенного на 2-ой Брестской улице, дом 6. Для посещения мероприятия требуется предварительная регистрация, которую можно пройти на сайте.

Как отмечает пресс-служба Департамента градостроительной политики, образовательные семинары для девелоперов были организованы для повышения качества подготовки документов при строительстве объектов по инвестиционно-строительным проектам. Программа девятого сезона встреч на 2025 год доступна по ссылке.