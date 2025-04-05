По программе реновации жители шести старых домов в Новогирееве получили новые квартиры

Всего в районе будет расселено 72 дома

Жители шести старых домов в районе Новогиреево получили ключи от новых квартир по программе реновации и уже переехали в современное жилье. Такой информацией с общественностью поделился министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

После расселения старые жилые кварталы будут снесены. На их месте появятся комфортабельные новостройки по программе реновации с сопутствующей инфраструктурой.

"Переселение в районе Новогиреево стартовало в 2023 году, когда под заселение была передана первая новостройка на Свободном проспекте. На сегодня количество таких жилых комплексов достигло трех. Жители шести старых домов уже отпраздновали новоселье в квартирах по программе реновации, еще двух – переселяются", – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский также обратил внимание на то, что всего в Новогиреево будет расселено 72 дома, новое жилье получат около 16 тысяч москвичей.

Территорию рядом с домами благоустроят, там появятся зеленые насаждения, а также спортивные площадки, зоны для игр и отдыха. Также для безопасности и комфорта местных жителей будут установлены камеры видеонаблюдения и объекты наружного освещения.

Ранее глава столицы Сергей Собянин рассказал о переселении по программе реновации в Тимирязевском районе.

Программа была утверждена летом 2017 года. Она касается около миллиона жителей столицы, предусматривая расселение 5176 домов. Ранее Сергей Собянин дал поручение в два раза повысить темпы переселения москвичей.

Российская столица остается лидером среди субъектов нашей страны по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам нацпроекта "Инфраструктура для жизни", напоминает пресс-служба Департамента градостроительной политики.