В районе Нагатино-Садовники завершается строительство дома по реновации

Площадь здания составит более 11 тыс. квадратных метров

В столичном районе Нагатино-Садовники завершается строительство жилого дома с подземной парковкой, который возводится в рамках программы реновации. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.



Жилой комплекс строится по адресу: Варшавское шоссе, участок 47/2. Площадь здания составит более 11 тыс. квадратных метров.



"В нем предусмотрено 192 квартиры с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. В доме смонтируют лифты, в подъездах оборудуют помещения для консьержей, колясок и велосипедов. Первые этажи сделают нежилыми – в будущем там смогут открыться аптеки, магазины, кафе или другие предприятия социально-бытового назначения",

– приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.



По его словам, район, где строится жилой комплекс, уже имеет развитую городскую и транспортную инфраструктуру. В пешей доступности находятся станция метро "Нагатинская", а также медицинские учреждения и образовательные организации.



Строительство здания началось в мае 2023 года. На данный момент готовность новостройки на Варшавском шоссе составляет более 85%.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она коснется около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. В феврале 2025 года мэр Москвы Сергей Собянин поздравил 200-тысячного жителя, приступившего к переселению по программе реновации.