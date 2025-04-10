Пять жилых комплексов появятся в Выхино-Жулебине по реновации

Пять жилых комплексов появятся в Выхино-Жулебине по реновации
Владислав Овчинский. Фото: пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы
Их общая площадь достигнет 158 тысяч квадратных метров

Пять новых ЖК появятся в районе Выхино-Жулебино – их возведут в рамках квартальной застройки по программе реновации. Четыре здания будут располагаться на Ташкентской улице, а еще одно – на Хлобыстова. Как сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский, общая площадь новостроек достигнет 158 тысяч квадратных метров.

"Одна из основных задач программы реновации – создание новых и комфортных городских пространств. Благодаря принципу квартальной застройки жилые комплексы возводят вместе с сопутствующей инфраструктурой, что позволяет эффективно использовать территорию столицы. На сегодня в районе Выхино-Жулебино по такому принципу строят пять ЖК, рассчитанных суммарно почти на 1,5 тысячи квартир с готовой улучшенной отделкой", – передает слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Министр указал, что от домов на Ташкентской улице жители смогут пешком добраться до станции метро "Юго-Восточная". Комплекс на Хлобыстова будет находиться рядом со станцией метро "Выхино" и одноименной платформой МЦД.

Планируется, что после возведения новостроек прилегающая к ним территория будет благоустроена. Там появятся новые детские и спортивные площадки, зоны отдыха, а также наружное освещение и камеры наблюдения, отметили в пресс-службе Департамента градостроительной политики.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о переселении по реновации в Тимирязевском районе. 

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