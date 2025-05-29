Владимир Ефимов рассказал о строительстве электродепо "Ильинское" в рамках новой концепции

Владимир Ефимов рассказал о строительстве электродепо "Ильинское" в рамках новой концепции
Владимир Ефимов. Фото пресс-службы Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
Предприятие будет обслуживать Рублево-Архангельскую линию метро

Электродепо "Ильинское" возведут в Красногорске согласно новой типовой концепции. Как пояснил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, обновленный подход позволит оптимизировать площадь транспортного предприятия и сократить сроки его строительства.

"Сейчас электродепо для обслуживания подвижного состава Московского метрополитена состоят из 30-45 объектов. Новая концепция, разработанная в столице, позволит сократить это число до 10. Так, отдельные здания и сооружения электродепо будут объединены в корпуса, состоящие из блоков. Это позволит снизить сроки строительства транспортного предприятия",

– сообщил Владимир Ефимов.

В частности, отстойно-ремонтный, административно-бытовой корпуса, мотодепо и гараж теперь будут занимать не отдельные здания, а расположатся под крышей единого производственно-административного помещения.

Электродепо "Ильинское", которое запланировано на территории городского округа Красногорск на северо-западе Московской области для обслуживания Рублево-Архангельской линии метро, будет одним из первых, построенных согласно новой типовой концепции.

По словам гендиректора АО "Мосинжпроект" Максима Гамана, сейчас ведутся проектно-изыскательские работы в рамках проекта, а также оформление необходимых разрешений и допусков. Параллельно ведется строительство тоннелей и станций Рублево-Архангельской линии.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить темпы строительства Рублево-Архангельской линии. Ожидается, что к 2030 году в столице откроются еще три электродепо: "Ильинское" для обслуживания Рублево-Архангельской линии, "Бирюлевское" для Бирюлевской и "Троицкое" для Троицкой. 

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