Ефимов: в районе ТиНАО появятся шесть новых соцобъектов

Проект планировки территории уже утвержден

В столичном районе Филимонковский (ТиНАО) построят поликлинику, образовательные комплексы и другие объекты, необходимые для комфортной жизни горожан. Новая социальная инфраструктура предусмотрена в рамках возведения жилых кварталов на месте устаревших административных, производственных и коммунальных зданий. Проект планировки территории площадью 334 гектара уже утвержден, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Согласно проекту планировки территории, в Филимонковском районе предполагается строительство шести новых социальных объектов общей площадью более 130 тысяч квадратных метров. В частности, в районе появятся три образовательных комплекса, два детских сада и поликлиника. Благодаря этому в городе создадут дополнительные 3250 школьных и 1650 дошкольных мест",

– рассказал Ефимов, подчеркнув, что качественная инфраструктура – один из важнейших факторов создания комфортной городской среды.

В последние годы в Москве активно реализуется программа комплексного развития территорий. Бывшие промзоны и неэффективно используемые участки превращаются в современные пространства с удобной городской инфраструктурой, включая школы и стадионы, культурно-досуговые центры и объекты здравоохранения. В частности, в Филимонковском районе ТиНАО в рамках проекта планировки территории выделено место под строительство детско-взрослой поликлиники.

"Общая площадь здания не превысит 20 тысяч квадратных метров. Новое медучреждение в крупном квартале расширит возможности для профилактики здоровья и лечения жителей",

– уточнила председатель столичного Комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Филимонковском районе около шоссе Ракитки, между Киевским и Калужским шоссе, построят свыше 2,5 млн квадратных метров недвижимости. Современные кварталы спроектированы по принципу сбалансированной застройки, т.е. там возведут не только жилые дома, но и социнфраструктуру, магазины, технопарки и прочие объекты, обеспечивающие горожан комфортными условиями для проживания, а также новыми рабочими местами.