Ефимов: в Зеленограде более 1,2 тыс. семей получили новые квартиры по реновации

Три четверти новоселов воспользовались помощью города при переезде

Участники программы реновации, проживающие в Зеленоградском административном округе, начали получать новые квартиры в современных домах пять лет назад. С тех пор новоселье в ЗАО отметили свыше 1,2 тысячи семей, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В Зеленограде первые семьи по программе реновации начали переселяться в 2020 году в новостройки на Георгиевском проспекте и Солнечной аллее. На сегодня количество переданных под заселение жилых комплексов достигло семи. Новоселье в новых квартирах отпраздновали более 1,2 тысячи семей. Из них в районе Крюково – около тысячи семей, еще более 200 – в Старом Крюкове",

– сообщил Владимир Ефимов.

Напомним, что квартиры по реновации москвичи получают с уже готовой улучшенной отделкой, что позволяет заселяться сразу, не тратя время и средства на косметический ремонт. Все новостройки оборудованы лифтами, в подъездах предусмотрены помещения для хранения колясок и велосипедов, на первых этажах имеются комнаты для консьержей.

Чтобы переселение по программе реновации доставляло москвичам меньше хлопот, город предоставляет новоселам бесплатные услуги грузчиков и автомобиль для перевозки мебели и вещей из старой квартиры в новую. Так, за время реализации программы реновации услугой "Помощь в переезде" воспользовались около 900 семей в ЗАО. Из них, как уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, более 700 – в районе Крюково, еще свыше 150 – в Старом Крюкове.

Важно, что жилые комплексы по реновации строятся с учетом потребностей маломобильных москвичей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что квартиры, адаптированные для горожан с особенностями здоровья, получили уже более 1,5 тысячи человек.

