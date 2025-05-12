Ефимов: в Зеленограде более 1,2 тыс. семей получили новые квартиры по реновации

Ефимов: в Зеленограде более 1,2 тыс. семей получили новые квартиры по реновации
Владимир Ефимов. Фото пресс-службы Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
Три четверти новоселов воспользовались помощью города при переезде

Участники программы реновации, проживающие в Зеленоградском административном округе, начали получать новые квартиры в современных домах пять лет назад. С тех пор новоселье в ЗАО отметили свыше 1,2 тысячи семей, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В Зеленограде первые семьи по программе реновации начали переселяться в 2020 году в новостройки на Георгиевском проспекте и Солнечной аллее. На сегодня количество переданных под заселение жилых комплексов достигло семи. Новоселье в новых квартирах отпраздновали более 1,2 тысячи семей. Из них в районе Крюково – около тысячи семей, еще более 200 – в Старом Крюкове",

– сообщил Владимир Ефимов.

Напомним, что квартиры по реновации москвичи получают с уже готовой улучшенной отделкой, что позволяет заселяться сразу, не тратя время и средства на косметический ремонт. Все новостройки оборудованы лифтами, в подъездах предусмотрены помещения для хранения колясок и велосипедов, на первых этажах имеются комнаты для консьержей.

Чтобы переселение по программе реновации доставляло москвичам меньше хлопот, город предоставляет новоселам бесплатные услуги грузчиков и автомобиль для перевозки мебели и вещей из старой квартиры в новую. Так, за время реализации программы реновации услугой "Помощь в переезде" воспользовались около 900 семей в ЗАО. Из них, как уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, более 700 – в районе Крюково, еще свыше 150 – в Старом Крюкове.

Важно, что жилые комплексы по реновации строятся с учетом потребностей маломобильных москвичей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что квартиры, адаптированные для горожан с особенностями здоровья, получили уже более 1,5 тысячи человек.

По теме

"Необязательно стрелять в Си": озвучен новый сценарий ВСУ по срыву Дня Победы

Незалежные боевики наверняка пойдут на провокации

Власти бегут из Киева после сообщений об ударе "Орешником"

Украинцы срочно вывозят своих родственников из страны на фоне опасений о возможной атаке

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей