Ефимов: договоры на новые квартиры заключили более 85% переселяемых по программе реновации москвичей

Правообладателями нового комфортного жилья уже стали свыше 173 тысяч горожан

За время реализации программы реновации в столице к переселению приступили жители более 1,2 тысячи старых домов. Такой важной информацией с общественностью поделился заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"С начала реализации программы реновации правообладателями нового комфортного жилья в Москве стали свыше 173 тысяч горожан. Это 85 процентов от всех приступивших к переселению по программе реновации москвичей – более 200 тысяч. Еще около 30 тысяч человек находятся в процессе переселения: осматривают предложенные варианты, собирают необходимые документы или уже оформляют договоры", – рассказал Ефимов.

Он добавил, что под переселение выделены 359 современных новостроек. Люди получают квартиры в жилых комплексах, построенных с учетом безбарьерной среды.

Москвичи, имеющие полную учетную запись на mos.ru могут записаться на осмотр предложенного городом жилья, а потом и на заключение договора онлайн. Специально для этого разработан суперсервис "Переезд по программе реновации". Также дистанционно участники программы реновации могут выбрать время и дату визита к нотариусу.

Такая процедура необходима при заключении договора, если среди владельцев или нанимателей жилья по соцнайму есть несовершеннолетние, недееспособные или частично недееспособные лица. Для подготовки проекта договора копии документов можно направить в Департамент городского имущества онлайн, загрузив их с помощью соответствующего сервиса.

"На юго-востоке столицы ключи от современного жилья получили около 31,4 тысячи москвичей, на востоке – почти 28,8 тысячи горожан. На западе документы оформили около 21,1 тысячи человек. Участникам программы предоставляются комфортные квартиры с улучшенной отделкой, в которые можно переезжать сразу после заключения договоров. Они уже оборудованы электроплитами, сантехникой, осветительными приборами", – в свою очередь, добавил министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Максим Гаман.

На первых этажах, в частности, размещаются предприятия торговли и услуг в шаговой доступности. Там также открываются центры информирования по переселению. В них участники программы реновации могут получить необходимую бесплатную помощь на всех этапах переезда.

"Из 359 новостроек, переданных под заселение по программе реновации, больше всего в Восточном административном округе – 57 жилых комплексов. На юго-востоке и севере столицы – 52 и 50 домов соответственно. Еще 49 новостроек передали под заселение в Северо-Восточном административном округе", – отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Он добавил, что территория рядом уже благоустроена: там появились площадки для прогулок с детьми, зоны отдыха и занятий спортом.

Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, подготовиться к планируемому переезду поможет общая инструкция, доступная в суперсервисе "Переезд по программе реновации" на портале mos.ru. С ее помощью можно узнать, как организован переезд, получить информацию о необходимых документах для оформления договора, а также воспользоваться ссылками на полезные услуги.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поделился успехами в реализации программы реновации в Восточном административном округе.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года и охватывает около миллиона москвичей, предусматривая расселение 5176 домов. Мэр ранее поручил увеличить темпы переселения в два раза.

Москва лидирует среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам нацпроекта "Инфраструктура для жизни".