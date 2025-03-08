Ефимов: культурно-досуговый центр с необычным фасадом появился в Южном Медведкове

Благодаря внутреннему наполнению и архитектурному решению центр является уникальным объектом

В районе Южное Медведково Северо-Восточного административного округа появился уникальный культурно-досуговый центр "Полярный". Проект реализовали в рамках Адресной инвестпрограммы. Такой важной информацией с общественностью поделился заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Культурно-досуговый центр “Полярный” со зрительным залом на 300 мест появился на месте старого кинотеатра по адресу: Полярная улица, владение 9. Площадь здания с подземной частью составила 8,9 тысячи квадратных метров. Благодаря внутреннему наполнению и архитектурному решению центр является уникальным объектом, аналогов которому нет в столице", – сказал Ефимов.

Он обратил особое внимание на то, что отличительной внешней чертой здания стал стеклянный фасад, украшенный белыми ламелями, создающими эффект льда.

В центре также оборудовали репетиционный и камерный залы. Расположение помещений и новейшее оборудование позволят проводить мероприятия различных форматов, не мешая занятиям.

"В новом центре появились креативные пространства с выставочным сектором. В здании обустроили просторный вестибюль, оборудовали зоны досуга и развлечений, в том числе трансформируемый медиазал с возможностью проведения кинопоказов", – в свою очередь, добавил глава Департамента гражданского строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Для любителей активного отдыха в здании оборудовали современные многофункциональные залы, в том числе для занятий борьбой и йогой. Территория рядом уже благоустроена: там появились зеленые насаждения, удобная велопарковка, установлены бордюры и уложена плитка на проезжей и пешеходной части.

Объект возведен на земельном участке площадью 0,4 гектара. Мосгосстройнадзор контролировал строительство на всех этапах – на площадке проведено две выездные проверки, в ходе которых инспекторы оценивали качество работ и применяемых материалов, чтобы гарантировать комфорт и безопасность здания в будущем.

Ранее глава города Сергей Собянин рассказал, что культурно-досуговый центр "Полярный" вскоре примет первых гостей.