Ефимов: в Филимонковском районе ТиНАО завершилось строительство здания администрации

Управа Филимонковского района Новомосковского административного округа столицы скоро разместится в новом здании в деревне Середнево. Оно уже построено. Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, объект возвели за счет средств столичной Адресной инвестиционной программы.

Законодательное решение об административно-территориальной реформе Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) было принято в прошлом году. Оно предусматривает, в частности, укрупнение муниципалитетов и образование вместо двух городских округов и 19 поселений в новой Москве восьми муниципальных округов: Бекасово, Внуково, Вороново, Коммунарка, Краснопахорский, Филимонковский, Щербинка и ГО Троицк.

"В связи с изменениями в административно-территориальном делении ТиНАО появилась необходимость быстрого переустройства инфраструктуры органов местного самоуправления. Так, в деревне Середнево возвели здание для управы Филимонковского района. Объект общей площадью свыше 2,5 тысячи квадратных метров появился на улице Мешковский лес, рядом с магистральной автодорогой М-3 "Украина" – Середнево – Марьино – Десна. Это позволит обеспечить удобный доступ для жителей района", ‒ пояснил Владимир Ефимов.

Новое здание для размещения сотрудников Филимонковской районной администрации возвели за короткий срок. Оно построено по типовому проекту и имеет три этажа. На первом планируется вести прием посетителей. Там, помимо кабинетов, предусмотрена комфортная зона ожидания, гардероб, а также конференц-зал. На втором и третьем этажах выделены офисные кабинеты и вспомогательные помещения.

В будущем аналогичные административные центры планируется построить для каждого из восьми созданных районов ТиНАО. Как рассказал руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин, в новых административных центрах, помимо управ, разместятся офисы "Мои документы" и различные социальные учреждения. Это позволит повысить качество предоставляемых горожанам услуг.