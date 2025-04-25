Ефимов: более 7,5 тысячи семей в САО переселились в новые квартиры по программе реновации

Ефимов: более 7,5 тысячи семей в САО переселились в новые квартиры по программе реновации
Владимир Ефимов. Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
Городские власти бесплатно предоставляют жителям грузчиков и грузовой автомобиль для комфортного переезда

С начала реализации программы реновации более 7,5 тысячи семей переселились в новые квартиры с готовой улучшенной отделкой по программе реновации в Северном административном округе. Такой информацией с общественностью поделился заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Первое переселение по программе реновации на севере столицы началось в 2018 году. Тогда жителям были предложены квартиры в жилом комплексе на Бескудниковском бульваре. Сегодня количество переданных под заселение новостроек достигло 51. В новые квартиры переехали более 7,5 тысячи семей, из которых 2,7 тысячи – жители Бескудниковского района, а 1,4 тысячи – Головинского", – сообщил Ефимов. 

Он также добавил, что еще более тысячи семей отпраздновали новоселье в новых квартирах в Дмитровском районе столицы.

Благодаря сервису "Помощь в переезде" городские власти бесплатно предоставляют жителям грузчиков и грузовой автомобиль для комфортного перемещения в новое жилье. Чтобы заказать услугу, нужно подать заявку на портале mos.ru, выбрав в суперсервисе "Переезд по программе реновации" услугу "Помощь в переезде", или обратившись в центры информирования по переселению. 

"Помощью города при переезде воспользовались большинство семей, отпраздновавших новоселье, – 7,1 тысячи. Так, в Бескудниковском районе грузчиков и автомобиль заказали 2,4 тысячи семей, в Головинском – еще 1,4 тысячи. В Дмитровском районе заявки на перевозку вещей из старой квартиры в новую оставили чуть более тысячи семей", – в свою очередь, добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. 

Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, подготовиться к переселению и переехать с максимальным комфортом поможет общая инструкция, доступная в суперсервисе "Переезд по программе реновации" на портале mos.ru. В подробной инструкции расписано, как организовать переезд, получить сведения о необходимых документах для оформления договора, а также воспользоваться ссылками на полезные услуги. Если настроить параметры переезда, можно получить инструкцию под конкретную жизненную ситуацию.

Ранее глава столицы Сергей Собянин рассказал о переселении по программе реновации в Тимирязевском районе.

Программа была утверждена летом 2017 года. Она касается около миллиона жителей столицы, предусматривая расселение 5176 домов. Ранее Сергей Собянин дал поручение в два раза повысить темпы переселения москвичей.

Российская столица остается лидером среди субъектов нашей страны по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

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