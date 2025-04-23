Ефимов: в СВАО отпраздновали новоселье почти шесть тысяч семей участников реновации

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Почти шесть тысяч московских семей переехали в новые квартиры по программе реновации в Северо-Восточном административном округе (СВАО). Большинство новоселов воспользовались при переезде бесплатными услугами, которые предоставляет город. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Программу реновации в Москве утвердили в 2017 году. В нее вошло 5176 домов, 499 из которых расположены в СВАО. Часть из них уже расселили.
"За более чем семь лет с начала реализации программы реновации в новые квартиры на северо-востоке столицы переехали почти шесть тысяч семей. Из них в Бабушкинском районе новоселье отпраздновали 1378 семей, в Лосиноостровском – 1013, а в Южном Медведкове – 873. В остальных 11 районах переехали 2,6 тысячи семей",
– сообщил Ефимов, отметив, что всего в СВАО запланировано переселение в новые дома более 86 тысяч москвичей – участников реновации.
Поскольку переезд в новые квартиры – дело не только радостное, но и довольно хлопотное, город старается максимально облегчить москвичам этот процесс. В частности, бесплатно предоставляет новоселам грузчиков и автомобиль. Заказать такую услугу очень просто: нужно зайти на портале mos.ru в суперсервис "Переезд по программе реновации" и выбрать раздел "Помощь в переезде", либо можно обратиться в центры информирования по переселению.
Надо сказать, эта услуга весьма востребована. По данным министра правительства Москвы, руководителя Департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, только в СВАО из почти шести тысяч переехавших семей помощью города при переезде воспользовались свыше четырех тысяч.
Программа реновации реализуется одновременно в разных районах столицы. Ранее мэр Сергей Собянин рассказал, как проходит переселение в Тимирязевском районе (САО). Там вошло в программу 45 домов, где проживают 8,2 тысячи человек. За минувшее время было построено и передано под заселение пять жилых комплексов, возводятся еще три, кроме того, подобраны площадки для строительства других ЖК.
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