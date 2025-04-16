Ефимов: подведены итоги первого квартала на ипотечном рынке столицы

Москва остается лидером по объемам жилищных кредитов с господдержкой

В январе – марте 2025 года в российской столице зарегистрировано 29 082 договора ипотечного жилищного кредитования на первичном и вторичном рынках недвижимости.

"Москва остается лидером среди российских регионов по объемам жилищных кредитов с господдержкой. В рамках “Семейной ипотеки” в столице в январе – марте 2025 года выдано 107,8 миллиарда рублей – это 24,1 процента от общероссийского уровня в рамках данной программы и 23,6 процента от всех льготных ипотечных займов по стране", – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Ефимов также добавил, что всего в российской столице с начала действия программ таких кредитных продуктов оформлено более чем на 2,8 триллиона рублей.

В свою очередь, глава Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов добавил, что показатель января – марта текущего года превышает результат первого квартала прошлого года (26 786) на 8,6 процента и аналогичный период 2023 года (28 316) на 2,7 процента.

"Впервые с 2022 года число зарегистрированных ипотечных сделок в Москве за первый квартал превысило отметку в 29 тысяч. Тем не менее зафиксировано и незначительное снижение помесячной динамики февраля – марта примерно на 6 процентов", – отметил Майданов.

Он добавил, что количество оформленных кредитных сделок с первичной и вторичной недвижимостью в дальнейшем может показать умеренную динамику.

В марте 2025 года Управлением Росреестра по Москве оформлено 10 385 договоров ипотечного жилищного кредитования. Результат вырос к марту прошлого года (9254) на 12,2 процента, однако уступил аналогичному месяцу 2023 года (11 464) на 9,4 процента.