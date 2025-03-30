Ефимов: в Щукине появится образовательный комплекс на 275 мест

Завершить строительство объекта планируют в 2026 году

Заместитель столичного мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил о возведении образовательного комплекса в районе Щукино. Он будет рассчитан на 275 воспитанников, а его общая площадь составит более 5,8 тысяч квадратных метров.

"Согласно проекту, здесь разместятся дошкольное отделение на 75 мест и начальная школа на 200 мест. Детский сад займет восточную сторону первого этажа здания, а школа – западную сторону первого этажа, а также второй, третий и четвертый этажи. Завершить строительство объекта планируют в 2026 году, после чего его передадут в столичную систему образования", – рассказал Ефимов.

В здании будут предусмотрены необходимые условия для детей с ограничениями здоровья. Комплекс расположится на улице Маршала Бирюзова.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский, дошкольная часть будет оборудована групповыми ячейками и многофункциональным залом, а в начальной школе появятся учебные кабинеты, гардеробная, многофункциональное многосветное пространство, обеденный и спортивный залы, медиатека.

Образовательный комплекс построят на площадке, где также возводится три новых ЖК. Строительные работы начались в ноябре прошлого года, девелопером выступает компания DAR.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на северо-западе Москвы строится 15 образовательных учреждений.