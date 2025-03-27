Ефимов: около семи тысяч школьных и дошкольных мест появится на северо-западе Москвы

Ефимов: около семи тысяч школьных и дошкольных мест появится на северо-западе Москвы
Владимир Ефимов. Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
Большинство проектов построят благодаря инвестициям

Порядка 14 образовательных объектов появится на северо-западе Москвы. Они будут построены за счет бюджетных и внебюджетных средств, что поможет создать около семи тысяч мест для школьников и дошкольников, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Город и девелоперы возводят 15 объектов образования в Северо-Западном административном округе. Из них за счет городского бюджета строятся образовательный комплекс на 550 мест с дошкольным отделением на 150 мест и две школы. Еще 12 проектов реализуются за счет внебюджетных средств. В будущем в этих образовательных организациях смогут обучаться около семи тысяч юных москвичей. После завершения строительства большинство внебюджетных учебных заведений станут частью государственной системы образования", – рассказал заммэра Москвы.

Все построенные объекты будут иметь удобную шаговую доступность – это играет важную роль для комфортной жизни в городе. Вместе с этим рядом со школами, детскими садами и образовательными комплексами озеленят территории и обустроят спортивные и игровые площадки.

Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, в СЗАО благодаря частным инвестициям появится пять школ, шесть детских садов и образовательный комплекс. В Покровское-Стрешнево возведут одно дошкольное учреждение на 300 мест, а в районе Митино – детский сад на 235 воспитанников. Он будет построен в составе ЖК "Митинский лес". 

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве образовательных учреждений в Северо-Западном административном округе.  

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