Ефимов: школу и детский сад в Солнцеве достроят в этом году

Детские учреждения будут расположены рядом, но в разных зданиях

В столичном районе Солнцево Западного административного округа скоро появятся два новых образовательных объекта. Там на Производственной улице (вл. 6) строят школу на 1,2 тысячи мест и детский сад на 350 воспитанников. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он уточнил, что для школы и детсада строят два отдельных здания.

"Трехэтажный детский сад площадью 4,9 тысячи квадратных метров спроектирован в современном стиле с элементами постмодернизма в отделке фасадов, частично перекликающимися с четырехэтажным зданием школы площадью 23,3 тысячи квадратных метров. Детский сад рассчитан на 14 групп детей. В зданиях полностью готов монолит, идут фасадные работы, устройство кровли, закрытие теплового контура. Завершить строительство объектов планируется в этом году", - сообщил Ефимов.

Школа и детсад появятся в составе многофункционального жилого комплекса "Лучи" в ЗАО. Девелопером является "Группа ЛСР". После сдачи зданий в эксплуатацию они будут переданы в городскую систему образования.

Как и во всех современных образовательных учреждениях Москвы, в строящихся в Солнцеве школе и детском садике сразу предусмотрены комфортные условия для ребят с ограниченными возможностями здоровья, в том числе все входы спроектированы на уровне земли.

Групповые ячейки в детсаду будут трансформируемыми за счет раздвижных перегородок. Там предусмотрены спальные зоны, буфеты, раздевалки, санузлы. В здании разместится пищеблок полного технологического цикла, медицинский кабинет, а также физкультурный и музыкальный залы.

В здании школы будет два крыла, связанных между собой крытым переходом. В одной части оборудуют два спортивных зала и учебные кабинеты, в другой – зал для проведения мероприятий, столовую с пищеблоком полного технологического цикла, медицинский блок, универсальные и специализированные учебные классы. Важно, что для начальной школы предусмотрен отдельный вход с вестибюлем, отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Все этапы строительства образовательных объектов на Производственной улице проходят под контролем Мосгосстройнадзора. С момента начала работ на данных площадках в августе 2023 года инспекторы провели уже 13 контрольно-надзорных мероприятий.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2024 году в городе было построено 49 школ и детских садов, 14 объектов здравоохранения, 17 спортивных и девять объектов культуры. Ожидается, что в текущем году в разных районах столицы построят еще около 150 важных для жителей социальных объектов. В том числе в Коммунарке (ТиНАО) возведут школу на 1100 учеников.