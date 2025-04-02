Ефимов: в САО передали под заселение по программе реновации 51 новостройку

Ефимов: в САО передали под заселение по программе реновации 51 новостройку
Владимир Ефимов. Фото: Департамент градостроительной политики города Москвы
Площадь квартир в них превышает 600 тысяч "квадратов"

В Северном административном округе под заселение по программе реновации передали 51 новостройку. Площадь квартир в них превышает 600 тысяч "квадратов". Такой информацией с общественностью поделился заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Переселение по программе реновации началось в Северном административном округе в 2018 году, когда под заселение передали новостройки на Бескудниковском бульваре. На сегодня количество таких новостроек достигло 51. Общая площадь квартир в них составляет более 600 тысяч квадратных метров", – сообщил Ефимов. 

Он обратил особое внимание на то, что в округе переселяются или уже живут в новых квартирах более 22 тысяч москвичей. Всего в САО запланировано расселение 515 старых домов. Современные квартиры будут переданы в руки порядка 109 тысяч жителей округа.

Для удобства жителей на первых этажах новых домов размещают объекты социнфраструктуры: аптечные пункты, рестораны, различные салоны и магазины.

"Переданные под заселение новостройки находятся в восьми районах Северного административного округа. В них суммарно предусмотрено более 11 тысяч квартир. 15 новостроек передали под заселение в Головинском районе, столько же – в Бескудниковском, еще шесть – в Дмитровском районе", – в свою очередь, отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. 

Он добавил, что в подъездах есть отдельные помещения для консьержей, предусмотрены места для хранения колясок. Рядом с домом появятся места для отдыха и спортивных мероприятий, а для обеспечения безопасности будут установлены камеры видеонаблюдения

Ранее глава столицы Сергей Собянин рассказал о реализации программы реновации в Тимирязевском районе.

Программа реновации была утверждена летом 2017 года и охватывает около миллиона москвичей, предусматривая расселение 5176 домов. Мэр ранее поручил увеличить темпы переселения в два раза. 

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