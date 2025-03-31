Контролировать состояние ограждений московских стройплощадок будут по-новому – Ефимов

Контролировать состояние ограждений московских стройплощадок будут по-новому – Ефимов
Владимир Ефимов. Фото пресс-службы Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
Изменения направлены на повышение безопасности и улучшение внешнего облика города

В Москве утвержден новый порядок контроля за ограждениями городских строительных площадок. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Временные ограждения вокруг стройплощадок в столице должны не только служить безопасности жителей, но и иметь приличный внешний вид. В 2015 году правительство Москвы утвердило требования к техническому состоянию временных ограждений, их освещению и декоративно-художественному оформлению. Принятые сейчас изменения, инициированные Департаментом градостроительной политики города Москвы, позволят оперативно приводить ограждения строительных площадок городских объектов в соответствие с установленными требованиями.

"При выявлении нарушений застройщик обязан устранить их в течение двух недель с момента получения уведомления, в противном случае временные ограждения будут приведены в надлежащий вид городом с возмещением понесенных затрат в соответствии с условиями контракта на выполнение строительных работ. Это позволит повысить уровень контроля за состоянием ограждений",

– подчеркнул Владимир Ефимов.

Отметим, что новые правила, которые вступили в силу в марте текущего года, затрагивают городские объекты, госзаказчиком по которым являются органы исполнительной власти, входящие в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы.

"Как показывает практика, привлечение собственников ограждений к административной ответственности не всегда приводит к устранению нарушений, что уменьшает уровень безопасности и оказывает негативное влияние на эстетику городской среды",

- отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский. Поэтому теперь Департамент градостроительной политики будет отвечать за приведение ограждений в надлежащий вид, если этого не сделает сам застройщик. Таким образом стройплощадки города будут гарантировано окружены качественными, безопасными и эстетичными ограждениями на время проведения строительных работ. 

Ранее стало известно о решении реорганизовать неэффективно используемый участок площадью 1,17 га на юго-западе столицы. Редевелопментом площадки по программе комплексного развития территорий займется назначенный городом оператор. В течение пяти лет на этом месте построят жилые дома, в том числе для участников программы реновации, а также коммунальные объекты.

По теме

"Пистолет к голове": в Британии объяснили, что на самом деле произошло с Зеленским

Судьбе киевского руководителя не позавидуешь

ВСУ мощным ударом полностью уничтожили ГИС "Суджа"

После разговоров о прекращении огня украинские боевики стали действовать еще агрессивнее

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей