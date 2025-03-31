Контролировать состояние ограждений московских стройплощадок будут по-новому – Ефимов

Изменения направлены на повышение безопасности и улучшение внешнего облика города

В Москве утвержден новый порядок контроля за ограждениями городских строительных площадок. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Временные ограждения вокруг стройплощадок в столице должны не только служить безопасности жителей, но и иметь приличный внешний вид. В 2015 году правительство Москвы утвердило требования к техническому состоянию временных ограждений, их освещению и декоративно-художественному оформлению. Принятые сейчас изменения, инициированные Департаментом градостроительной политики города Москвы, позволят оперативно приводить ограждения строительных площадок городских объектов в соответствие с установленными требованиями.

"При выявлении нарушений застройщик обязан устранить их в течение двух недель с момента получения уведомления, в противном случае временные ограждения будут приведены в надлежащий вид городом с возмещением понесенных затрат в соответствии с условиями контракта на выполнение строительных работ. Это позволит повысить уровень контроля за состоянием ограждений",

– подчеркнул Владимир Ефимов.

Отметим, что новые правила, которые вступили в силу в марте текущего года, затрагивают городские объекты, госзаказчиком по которым являются органы исполнительной власти, входящие в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы.

"Как показывает практика, привлечение собственников ограждений к административной ответственности не всегда приводит к устранению нарушений, что уменьшает уровень безопасности и оказывает негативное влияние на эстетику городской среды",

- отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский. Поэтому теперь Департамент градостроительной политики будет отвечать за приведение ограждений в надлежащий вид, если этого не сделает сам застройщик. Таким образом стройплощадки города будут гарантировано окружены качественными, безопасными и эстетичными ограждениями на время проведения строительных работ.

Ранее стало известно о решении реорганизовать неэффективно используемый участок площадью 1,17 га на юго-западе столицы. Редевелопментом площадки по программе комплексного развития территорий займется назначенный городом оператор. В течение пяти лет на этом месте построят жилые дома, в том числе для участников программы реновации, а также коммунальные объекты.