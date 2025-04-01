Ефимов: в районе Бекасово закончили реконструкцию школы

Ефимов: в районе Бекасово закончили реконструкцию школы
Владимир Ефимов. Фото: Департамент градостроительной политики города Москвы
Вместимость образовательного учреждения заметно увеличилась

В районе Бекасово Троицкого административного округа закончили реконструкцию здания школы № 1391. В рамках проекта также был возведен дополнительный учебный корпус на 550 мест. Теперь вместимость школы увеличилась до 900 учеников. Проект реализовали в рамках Адресной инвестпрограммы. Такой важной информацией с общественностью поделился заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Реконструкция объекта проходила в два этапа. В рамках первого к зданию школы пристроили дополнительный корпус площадью более трех тысяч квадратных метров. Следующий этап проекта затронул работы в основном здании – там отремонтировали фасад, кровлю и все помещения, заменили внутренние и внешние инженерные сети, напольное покрытие, двери и оконные блоки. Специалисты смонтировали перегородки, установили системы видеонаблюдения, оповещения и энергоэффективное освещение", – обратил особое внимание Ефимов.

Он также добавил, что территория рядом была благоустроена: у школы появились зеленые насаждения и газоны, обустроена зона для спорта и установлены малые архитектурные формы.

При возведении объектов соблюдаются самые современные образовательные стандарты и подходы к проектированию и строительству. Возведение соцобъектов является важнейшей составляющей для реализации принципа сбалансированной застройки.

"В школе обустроили современные универсальные и специализированные учебные кабинеты с высокотехнологичным оборудованием, лаборатории, зал для проведения мероприятий, мастерские, медиатеку, а также зоны для отдыха", – в свою очередь, добавил руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

Он также обратил внимание на то, что в школьном здании созданы необходимые условия для взрослых и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на 2025–2026 г.г. запланировано строительство порядка 150 соцобъектов. В городе появятся новые детсады и школы, поликлиники и больничные корпуса, спортивные комплексы и культурные объекты, что отвечает целям национального проекта "Инфраструктура для жизни".

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