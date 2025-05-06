Ефимов: в Москве в 2025 году возвели уже 18 объектов социальной инфраструктуры

Новые здания школ, больниц и других соцучреждений появились в 17 районах столицы

Забота города о комфорте москвичей проявляется, в том числе, в обновлении социальной инфраструктуры. В городе активно реализуются программы по комплексной реконструкции и переоборудованию школ, поликлиник, стадионов. При этом строятся и новые здания. Так, за первые четыре месяца текущего года в девяти столичных округах возвели уже 18 объектов социальной инфраструктуры. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"С января по апрель 2025 года в столице за счет бюджетных и внебюджетных средств построили и ввели в эксплуатацию почти 96 тысяч квадратных метров социальной инфраструктуры. В их числе девять образовательных, шесть спортивных и три медицинских объекта. За первые четыре месяца этого года инвесторы возвели 12 объектов. Новые здания появились в 17 районах Москвы",

– сообщил Владимир Ефимов.

Благодаря открытию новых школ и детсадов, спортивных и медучреждений у жителей города появляется больше возможностей получать нужные качественные услуги рядом с домом, выбирать подходящую секцию или образовательное учреждение для ребенка.

Многие соцобъекты возводятся девелоперами в рамках жилого строительства. Так, в апреле на территории ЖК "Новые Ватутинки. Десна" построили детский сад площадью свыше 5,6 тысячи квадратных метров со студией изобразительного искусства на первом этаже. По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского, данный детсад стал одним из семи дошкольных учреждений, возведенных девелоперами в этом году.

Важно, что строительные работы на всех объектах социальной инфраструктуры в столице идут под бдительным контролем Мосгосстройнадзора. Выездные проверки проводятся на всех этапах, контролируется как качество работ, так и применяемые материалы, а также соответствие фактических работ утвержденным проектным решениям.

Напомним, что в апреле в Москве открылся новый флагманский центр городской клинической больницы (ГКБ) имени В.М. Буянова. Поздравляя с этим событием медколлектив и москвичей, мэр Сергей Собянин отметил, что программа реконструкции приемных отделений и строительства флагманских центров в Москве завершена. Это означает, что жители города могут получать экстренную помощь еще более качественно и своевременно.