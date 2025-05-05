Путин и Собянин обсудили реализацию масштабных проектов развития Москвы

Мэр дорожил президенту о ходе социально-экономического развития столицы

В понедельник, 5 мая, состоялась рабочая встреча президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, главной темой которой было социально-экономическое развитие столицы.

По словам Собянина, Москва является одной из крупнейших городских экономик мира. Еще в 2023-м мегаполис занял второе место по паритету покупательной способности среди мировых городов. В прошлом году московская экономика сохранила высокие темпы развития: по предварительной оценке, рост за 2024 год составил 5,5%, а в целом за последние шесть лет она выросла более чем на четверть.

"Доля Москвы в экономике страны сегодня – 21%. Столица стала производственным центром страны. Активно растут высокотехнологичные производства. В прошлом году мы ввели целый ряд предприятий, которые начали замещать импортные поставки оборудования",

– доложил Собянин президенту. По его мнению, скачок в развитии произошел "не вопреки, а благодаря потрясениям последних лет". В частности, во время пандемии коронавируса вперед вырвался ИТ-сектор, поскольку стали очень востребованы информационные системы. Сейчас рост в этой сфере еще более активный, так как московские ИТ-специалисты стремительно работают по замещению импортного ПО.

Между тем, приоритетом для города были и остаются социальные программы: строительство и модернизация образовательных учреждений, развитие среднего образования, программа реконструкции поликлиник и стационаров. В планах Москвы – строить по 60 образовательных учреждений в год и примерно по сотне реконструировать. Что касается масштабной программы по обновлению поликлиник, то она практически закончена, в ближайшие 3-4 года в порядок будут приведены все столичные стационары.

За счет развития экономики и здравоохранения Москве удалось добиться значительного повышения показателей продолжительности жизни. Сегодня она составляет почти 80 лет, отметил мэр.

Москва тесно сотрудничает с другими регионами. Так, например, многие субъекты уже подключились к столичному сервису искусственного интеллекта для интерпретации лучевых исследований. Москва также продолжает помогать городам-побратимам Донецку и Луганску. Причем если в первые годы занимались в основном инженерной инфраструктурой, то сейчас дошло дело до благоустройства общественных пространств, парков, дорог, улиц.

"Будем продолжать все эти работы и дальше", – заверил Сергей Собянин.