Собянин: Москва предлагает уникальную программу профориентации для школьников

Столичный центр "Профессии будущего" помогает старшеклассникам определиться с выбором карьерного пути

Москва предлагает инновационный подход к развитию системы подготовки кадров. Ее суть в том, чтобы начинать путь к профессии еще со школьной скамьи. С этой целью в конце 2023 г. была запущена уникальная программа комплексной профориентации для девятиклассников. За это время в ней приняли участие уже более 100 тысяч ребят, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Флагманской площадкой профориентационной программы для школьников является центр "Профессии будущего", разместившийся по адресу: улица Щепкина, дом 38, стр. 1. Здесь ребята не только могут пройти профтестирование, но и посетить первый в стране профориентационный 5D-кинотеатр, а также побывать на иммерсивной экскурсии с использованием современных технологий, в том числе VR-очков.

Здесь же 9-классники могут пообщаться с представителями столичных колледжей, задать вопросы о поступлении, учебной программе, практике, возможностях трудоустройства. Это позволяет им познакомиться с многообразием специальностей и возможностями, которые дает столичное образование, и сделать осознанный выбор.

"Следующий этап – профессиональные пробы на базе современных мастерских и лабораторий 48 столичных колледжей. Ребята работают на высокотехнологичном оборудовании и набираются опыта от студентов и педагогов. Затем посещают с экскурсиями потенциальных работодателей",

– рассказал Сергей Собянин.

В текущем учебном году центр "Профессии будущего" уже посетили свыше 45 тысяч девятиклассников. Всего же с начала проекта столичную программу комплексной профориентации прошли более 100 тысяч школьников.

Ранее в Москве состоялся масштабный Форум колледжей, посетить который могли как ученики московских школ, так и их родители.