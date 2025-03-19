"Пощупать" профессию своими руками: в Москве стартовал форум колледжей

Почти полсотни образовательных учреждений столицы проводят дни открытых дверей на одной площадке

В Гостином дворе Москвы открылся масштабный Форум колледжей. В течение трех дней, с 19 по 21 марта, школьники и их родители могут познакомиться с более чем 140 востребованными специальностями, обучение которым можно пройти в 48 столичных колледжах, побеседовать с директорами образовательных учреждений, педагогами, студентами и буквально "пощупать" профессию своими руками в ходе увлекательных мастер-классов.

Не секрет, что в последние годы на рынке труда наблюдается рост спроса на специалистов со средним профессиональным образованием (СПО). Со своей стороны, школьники все чаще выбирают колледжи, чтобы как можно раньше начать карьерный путь.

"Чтобы поддержать интерес ребят и дать им возможность познакомиться с теми широкими возможностями, которые сейчас предлагает СПО, сегодня мы открыли трехдневный форум столичных колледжей в Гостином Дворе",

– рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Здесь можно сразу попробовать себя в деле: завести генератор, выправить вмятину на крыле автомобиля, поставить капельницу, оформить дизайн. На площадке проходит более 120 мастер-классов по всем отраслям: безопасность и право, гостеприимство, здравоохранение, информационные технологии, креативные индустрии, образование и социальная сфера, промышленность, строительство, транспорт, финансы и торговля. Все буквально можно потрогать, примерить на себя.

Так, в зоне здравоохранения установлена настоящая капсула реанимации, есть уголок для будущего педиатра, есть процедурный кабинет. Преподаватели рассказывают и показывают все посетителям, а потом предлагают им самим сделать укол, взять кровь, запеленать малыша, правильно переместить травмированного человека.

"Здесь ребята могут научиться многим базовым медицинским манипуляциям: инъекции внутривенные, внутримышечные, сердечно-легочная реанимация – эти знания у нас в колледже мы даем с первых дней учебы. Таким образом, ребята сознают, что могут помочь, например, пострадавшему на улице, эти навыки полезны в жизни любому. Кроме того, медицинский колледж дает базу, которая необходима всем, кто планирует связать свою жизнь со здравоохранением, в том числе потом поступить в вуз",

– рассказывает Ольга Алекперова, директор ГБПОУ ДЗМ "Медицинский колледж №2".

Важно, что на стенде будущие абитуриенты могут пообщаться со студентами, которые уже учатся в колледже, узнать, как на самом деле проходит обучение, не возникло ли разочарования в процессе учебы.

"Мне очень нравится то, чем я занимаюсь. Я выбрала медицину, потому что это – про людей. Моя специальность – это сестринское дело. Медицинская сестра к людям намного ближе, чем врач. Она должна уметь поддержать пациента. Она должна быть терпеливой, потому что люди бывают разные, и медицинская сестра должна уметь найти подход к каждому", -

– говорит студентка третьего курса Карина Ситикулиева. Она уже заканчивает обучение и планирует поработать по специальности в больнице прежде чем решать, идти ли дальше в университет или реализовать себя в сестринском деле.

Рядом с горящими глазами на все смотрит Виктория Чеботарева, ученица 9 класса школы №709. Она хочет поступать этим летом в медколледж на специальность "лабораторная диагностика": "Буду развиваться в направлении вирусология, бактериология. Это очень интересно и актуально. Я уже сейчас стараюсь изучить побольше информации на эту тему. И на этом форуме я планирую получить ответы на интересующие меня вопросы".

Девятиклассница Иветта Арзуманян, напротив, настроена идти в 10-11 класс, а потом поступать в вуз, но пропустить форум колледжей не могла: "Это интересно. Здесь можно получить знания, которые потом пригодятся, попробовать что-то самой. Плюс это весело", – делится впечатлениями девочка.

На стенде автомобилестроения представлена новинка – электромобиль "Москвич". Ребята могут не просто его рассмотреть и потрогать, но и детально разобрать отличия электродвигателя от двигателя внутреннего сгорания. Желающие могут попробовать себя в роли водителя на виртуальном тренажере. Тут же стенд кузовного ремонта – тоже очень востребованное направление сегодня, говорит директор Московского автомобильно-дорожного колледжа им. Николаева Роман Фомин.

"В этом году у нас прием более 1600 человек. Транспорт с каждым годом привлекает все больше ребят, потому что мы живем в мегаполисе, а транспорт – это артерии любого города. Конечно, ребята заинтересованы получить столь востребованную профессию",

– поясняет директор. Тем более что в колледже большое значение придают практической отработке навыков. Производственная практика начинается буквально с первого курса, и студенты к окончанию имеют огромный багаж прикладных знаний. Естественно, что работодатели отдают предпочтение таким специалистам, а не тем, у кого за плечами только теоретическая база.

Аналогичная ситуация и в сфере гостеприимства. По словам директора Московского образовательного комплекса "Запад" Анны Мельниковой, 65% их учеников трудоустраивается по специальности еще в процессе обучения. Почему так происходит, она рассказала на примере профессии повара.

"Во-первых, внутри каждой специальности мы даем несколько профессий. И после первого курса у обучающегося уже есть профессия официанта, баристы и т.п. И многие летом на каникулах трудоустраиваются. Во-вторых, процесс обучения построен так, что шеф-повара к нам приходят не просто провести мастер-класс, а являются частью нашей образовательной программы. В итоге они набирают себе в команду молодежь, и многие выпускники после колледжа уже поступают на должность су-шефа".

Форум московских колледжей продлится до 21:00 21 марта. Днем программа рассчитана на посещения учеников столичных школ по предварительной регистрации, после 17:30 – свободный вход для всех желающих, в том числе родителей будущих абитуриентов. В центре зала организована работа приемных комиссий, где можно получить консультацию по имеющимся направлениям обучения, требованиям по экзаменам, документам. Ребята, которые еще не определились с будущей профессией, могут пройти предпрофессиональное тестирование.