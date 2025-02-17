Творческая Москва: в каких условиях дети в столице учатся музыке

С 2018 года в городе построено и капитально отремонтировано более 170 зданий школ искусств

Дети – наше будущее, и от того, насколько гармонично они будут развиты и образованы, напрямую зависит то, каким будет наш город и страна в целом уже завтра. Поэтому в Москве с особой заботой создают возможности для раскрытия и развития талантов подрастающего поколения. В том числе для детей открыто 153 творческих образовательных учреждений, подведомственных столичному Департаменту культуры, включая школы искусств, колледжи и институт музыки. Посмотреть, как организован процесс обучения юных дарований, журналистов пригласили в ГБУ ДО "Московская городская объединенная детская школа искусств "Кусково".

Сейчас в столичных школах и колледжах искусств обучается более 100 тысяч ребят. Очень важно, что сегодня при выборе учреждения допобразования дети в Москве имеют возможность руководствоваться количеством времени, потраченным на дорогу от дома, а не едут через весь город туда, где инструменты новее и репетиционные залы получше. Потому что условия обучения во всех школах созданы равные, независимо от того, как далеко от центра они расположены.

"С 2018 года в Москве реализуется проект "Искусство – детям" по инициативе мэра Сергея Собянина. Его целью стало создание комфортных и современных условий обучения во всех столичных детских школах искусств. За это время полностью отремонтировано в едином стиле и построено с нуля более 170 зданий детских школ искусств, а также закуплено более 13 тысяч музыкальных инструментов, специальная мебель, новейшее техническое оборудование",

– рассказал руководитель ГБУ "Дирекция образовательных программ в сфере культуры и искусства" Москвы Федор Киселев.

Отличной иллюстрацией этому служит МГОДШИ "Кусково". Это объединение четырех творческих школ Восточного административного округа – трех музыкальных и одной школы искусств – возникло в 2015 году в результате реформы, проводимой в Москве Департаментом культуры. Времени с тех пор прошло достаточно, поэтому можно уже смело утверждать, что объединение себя оправдало, считает директор школы искусств "Кусково" Евгения Игнатова.

"С одной стороны, школы приобрели дополнительные ресурсы для продвижения учебных программ, для закупки инструментов, для обмена опытом среди педагогического состава. С другой, школы сохранили свою самобытность, традиции, уникальную атмосферу, профессиональных педагогов, многие из которых работают здесь не одно десятилетие и не только воспитали талантливых учеников, но и стали наставниками для молодых педагогов",

– рассказывает Евгения Игнатова, отмечая, что ученики данной школы искусств только за последние годы завоевали десятки высших наград на общероссийских и международных конкурсах.

Одним из структурных подразделений Школы искусств "Кусково" является Детская музыкальная школа имени Д.Д. Шостаковича. Она ведет свою историю с 1981 года и по праву гордится своими традициями, талантливыми учениками и профессиональными педагогами, причем некоторые из них когда-то делали свои первые шаги в мире музыки именно в этом здании. Сейчас оно отремонтировано в общем стиле. Просторные залы, меблированные классы с мультимедийными досками, комфортные помещения для репетиций – все располагает к тому, чтобы заниматься творчеством.

Помимо традиционных направлений, таких как гитара, фортепиано, скрипка, баян, флейта, в школе учат игре на органе, арфе и даже гуслях. Есть фольклорное направление. Кроме того, в последнее время набирают популярность барабаны и прочие ударные. По мнению педагога Максима Дуплия, это легко объяснимо.

"Понимаете, ребенку в 5-6 лет тяжело 45 минут играть на скрипке. А мы – немножко на ксилофоне поиграли, немножко на барабанах, немножко на виброфоне. Это смена деятельности, дети переключаются, им интересно. Но такая возможность появилась в московских школах не так давно, ведь для качественных занятий нужны разные инструменты, ударные установки. Сейчас у нас это есть, и дети с удовольствием приходят заниматься",

– рассказывает педагог. И добавляет с улыбкой немаловажный факт, что барабаны – такой инструмент, который требуется везде – и в симфонических оркестрах, и в джазовых ансамблях, и рок-группах. Так что выпускники, решившие связать свою жизнь с ударными, без работы не останутся.

"Детская музыкальная школа им. Ф. Листа" – еще одно структурное подразделение Школы искусств "Кусково". Долгое время она делила здание с общеобразовательной школой, и наконец в 2019 году отпраздновала новоселье в специально построенном здании. Благодаря современному проекту в школе искусств удалось предусмотреть помещение для настоящей студии звукозаписи, оборудовать концертный зал с пультом звукорежиссера. А еще здесь открыты классы живописи, где учащиеся также получают полноценное предпрофессиональное образование, а также хореографическая студия и Театр мюзикла.

"У меня в семье все связаны с творческими профессиями – архитекторы, фотографы. Я рисую с детства. Когда сюда переехали, я решила пойти в эту школу искусств. Сама захотела заниматься живописью. Мне очень нравится, хоть и надо приходить сюда четыре раза в неделю после уроков, да еще здесь домашние задания бывают",

– рассказывает учащаяся Школы искусств им. Ф. Листа София Попова. В общеобразовательной школе она сейчас в 6м классе, пока нагрузка не очень большая. Потом будет сложнее, признается девочка, но она уверена, что со всем справится, потому что для любимого дела всегда найдутся силы и время.