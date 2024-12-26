ВДНХ приглашает на квест-экскурсию для детей в Музее городского хозяйства Москвы

Ребята в игровой форме узнают, как устроена система водопровода в столице и почему Вечный огонь не гаснет от ветра

В дни зимних каникул на ВДНХ приготовили насыщенную программу мероприятий для детей и подростков. Так, в Музее городского хозяйства Москвы на главном выставочном пространстве страны пройдут тематические мастер-классы и увлекательная квест-экскурсия, посвященная особенностям работы коммунальщиков столицы и устройству городской инфраструктуры.

Юные посетители в игровой форме узнают, как работают теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), благодаря которым батареи зимой дают тепло, как очищают питьевую воду, которая по трубам поступает в квартиры, как газовики следят за Вечным огнем у Кремлевской стены в Александровском саду, что скрывается в коммуникационных коллекторах и другие интересные факты о работе городских служб. Квест состоит из 30 вопросов по 15 темам, ответы на которые можно найти в экспозиции музея.

Те, кто решит все загадки квеста, смогут по обнаруженным подсказкам нарисовать зашифрованный в графическом диктанте секретный символ. Он поможет ответить на главный вопрос: "Без чего не обходится ни одно здание в городе?". Квест будет проходить ежедневно в 13:30, в 15:00 и 17:00. Все его участники получат памятные подарки Музея городского хозяйства Москвы.

Кроме этого, каждый день с 15:00 до 17:00 все желающие могут присоединиться к мастер-классам "Новогоднее настроение". На них дети смогут проявить фантазию и изготовить яркие поделки, новогоднюю открытку, елочные украшения.

Вход на все мероприятия свободный.

А после мероприятий в Музее городского хозяйства можно отправиться на разудалую ярмарку, которая развернулась за павильоном № 58 "Музей славянской письменности “Слово”". Яркие гирлянды, тысячи огней и разноцветных шаров, уютные домики, аромат угощений и веселая музыка создают здесь особую новогоднюю атмосферу. Для маленьких и взрослых москвичей и гостей столицы будут организованы представления с Дедом Морозом и Снегурочкой, концерты, мастер-классы.

Мероприятия проводятся в рамках проекта "Зима в Москве".