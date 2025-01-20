"Волшебство в Зарядье": как привить детям любовь к классической музыке

В рамках проекта "Зал Зарядье - детям" ребята знакомятся с серьезными произведениями в интерактивной форме

Узнать, как устроен орган, увидеть вблизи работу органиста, услышать, как этот древний музыкальный инструмент может заменить собой целый оркестр – такую уникальную возможность предоставляет концертный зал "Зарядье" в рамках проекта "Зал Зарядье – детям".

КЗ "Зарядье" – довольно молодой зал, он проводит свой седьмой сезон. И практически сразу здесь стали организовывать мероприятия, рассчитанные на самых юных слушателей. Они так понравились зрителям, что было решено выделить их в отдельную афишу. Так осенью прошлого года родился проект для семейной аудитории "Зал Зарядье – детям", цель которого – познакомить слушателей с классической музыкой русских и зарубежных композиторов в интересной и доступной для каждого возраста форме.

Симфонические, органные, джазовые концерты, а также интерактивные, мультимедийные и музыкально-театральные спектакли проходят во всех трех концертных пространствах зала "Зарядье". Например, флагманский спектакль "Волшебная одиссея: путешествие симфонического оркестра в созвездии Большой Валторны" проходит в Большом зале. Его отличие не только в том, что данный зал имеет самое современное оборудование, а зрительские места устроены так, что прекрасно видно и слышно отовсюду, но и в том, что он имеет мобильную оркестровую яму и бличеры. Исполнители могут попасть на сцену из нескольких выходов, Специальные подвесы позволяют работать на сцене воздушным гимнастам и акробатам. Все это открывает практически безграничные возможности для режиссеров и постановщиков, в результате зрители "Волшебной одиссеи" становятся участниками разнообразного мультимедийного шоу в сопровождении шедевров Чайковского, Мусоргского, Дебюсси, Моцарта и т.д.

Скоро Большой зал ожидает премьера – сюда из Малого зала переедет "Кентервильское приведение". Этот спектакль по мотивам произведения О.Уальда поставила специально для КЗ "Зарядье" Мастерская Арины Мороз. После многочисленных восторженные отзывов юных зрителей и их родителей было решено подарить возможность посмотреть юморную музыкальную постановку большему количеству посетителей. К показу в Большом зале он запланирован на апрель 2025 года.

Малый зал, кстати, интересен тем, что у него мобильная сцена и белые стены. Благодаря мастерам по свету и видеохудожникам декорации буквально окружают зрителей, погружая в особую волшебную атмосферу. Именно здесь проходит цикл образовательных концертов "Музыка и живопись", когда ребята видят картины, созданные знаменитыми художниками разных эпох, и одновременно слышат музыкальные произведения тех лет.

А для самых маленьких посетителей в 2022 году было открыто Новое концертное пространство. Там нет сцены, детишки от трех лет могут сидеть не только на стульях, но и на напольных подушках, а могут вообще не сидеть, а танцевать, подходить к музыкальным инструментам, общаться с исполнителями. В такой игровой непринужденной форме знакомство с классической музыкой проходит легко и интересно.

В среднем в КЗ "Зарядье" ежемесячно готовят около 10 представлений для детей. С момента запуска проекта "Зал Зарядье – детям" более 20 тысяч зрителей посетили 40 мероприятий, адресованных семейной аудитории. Одно из них – уникальный концерт-экскурсия "Волшебство в Зарядье", который знакомит гостей с героями сказки Гофмана "Щелкунчик" и музыкой П. И. Чайковского в исполнении органа. А начинается все с рассказа, что такое орган, как он устроен и почему органист играет не только руками, но и ногами.

"Это такой уникальный формат – органная экскурсия. Он и просветительский, и интерактивный, и он необычный, потому что наши гости находятся во время экскурсии прямо на сцене, что крайне редко бывает, и имеют уникальную возможность увидеть вблизи игровые консоли, пройти на бличере, прогуляться по всему залу, увидеть трубы и стать участниками театрализованного действия с героями сказки "Щелкунчик",

– рассказала главный органист и хранитель органа Зала "Зарядье" Лада Лабзина.

"Зал Зарядье – детям" – это качественные, доступные и адаптированные для детей разных возрастных групп концерты различных жанров, проходящие в удобном пространстве с уникальной архитектурой, оставляющие после себя яркие впечатления от взаимодействия с музыкой. Посмотреть афишу на предстоящие недели и выбрать самые интересные мероприятия можно здесь.