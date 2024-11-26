"Зал "Зарядье" - детям" приглашает детей в Нарнию и царство Снежной королевы

Стала известна подробная программа мероприятий для семейного посещения КЦ "Зарядье"

В декабре и январе в концертном зале "Зарядье" в рамках проекта "Зал "Зарядье" – детям" запланированы интерактивные концерты и симфонические спектакли для юных зрителей. Предлагаем подробную программу мероприятий, которые КЗ рекомендует для семейного посещения.

7 и 8 декабря посетители смогут стать участниками космического приключения "Волшебная одиссея: Путешествие оркестра в созвездии Большой Валторны". Симфонический спектакль совместит в себе интерактив, буффонаду театра "Странствующие куклы господина Пэжо", воздушную акробатику и впечатляющую компьютерную графику.

14 и 21 декабря в КЗ "Зарядье" состоится премьера симфонической сказки "Снежная королева", в ходе которой чтецы и музыканты будут выступать на фоне яркого видеоряда и декораций.

22 декабря пройдет интерактивный беби-концерт "Наряжаем елку" для самых маленьких.

29 декабря запланирован праздничный концерт для детей "Новогоднее чудо". Хоровые произведения русских и зарубежных композиторов, знаменитые рождественские песни и гимны исполнит детский хор "Аврора" ДШИ имени Крайнева.

30 декабря у самых юных слушателей есть возможность отправиться на "Завтрак с Щелкунчиком". Ребят угостят сладким завтраком, после которого будет проще знакомиться с музыкальным наследием Петра Чайковского. Также 30 декабря пройдет представление "Нелли Букашкина и новогоднее приключение".

3 января народный артист России Евгений Миронов и Александра Урсуляк вместе с музыкантами расскажут симфоническую сказку Сергея Прокофьева "Петя и волк" и представят музыкально-литературную композицию "Карнавал животных".

8 января на сцене зала "Зарядье" оживет волшебная история про таинственную страну Нарнию.

18 января актер Евгений Князев прочтет "Рождественские истории" Чарльза Диккенса в сопровождении Государственного Кремлевского оркестра и песочной анимации.

Ранее Евгений Миронов высказал свое мнение по поводу проекта "Зал "Зарядье" – детям".