"Зима в Москве": какие украшения используют рестораторы для создания праздничной атмосферы в городе

"Зима в Москве": какие украшения используют рестораторы для создания праздничной атмосферы в городе
Фото: Чингаев Ярослав/ АГН Москва
Из традиционных еловых ветвей, шаров и светящихся гирлянд получаются самые разнообразные композиции

В преддверии Нового года столичный бизнес активно украшает свои помещения, витрины, навесы у входа. Тем самым они не только привлекают клиентов, но и способствуют созданию праздничной атмосферы в городе.

В этом сезоне самым популярным цветом является зеленый. Чаще всего для оформления коммерческих помещений используют хвойные деревья, как искусственные, так и настоящие, а также еловые ветви.

Так, гендиректор одного из ресторанов на Мясницкой улице рассказала, что внутри помещения уже установили живые ели, украшенные гирляндами теплого цвета, а входную группу и арку оформили зелеными ветками, золотыми элементами и игрушками, которые подсвечиваются с наступлением сумерек.

Декораторы советуют выбирать искусственные деревья, когда надо украсить труднодоступные места. Внутри же помещений хорошо смотрятся живые растения, украшенные новогодними шарами и гирляндами.

Интересно, что столичный бизнес чаще всего использует шары, банты и гирлянды красного и золотого цветов, а также яркие световые конструкции.

"Входную группу мы украсили массивной еловой аркой с теплыми белыми световыми гирляндами и традиционным рождественским новогодним убранством – шариками красного и золотого цвета",

– подтвердила общий тренд в беседе с "КП" старший менеджер ресторана японской кухни на Новом Арбате.

Напомним, столичные предприниматели могут участвовать в конкурсах на лучшее новогоднее оформление зданий в рамках проекта "Зима в Москве". Мероприятия проекта стартуют 1 декабря и продлятся до 28 февраля.

Источник: КП ✓ Надежный источник
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