Горячие плюшки, концерты, ледяные скульптуры: чем порадует фестиваль "Зима в Москве"

Горячие плюшки, концерты, ледяные скульптуры: чем порадует фестиваль "Зима в Москве"
Фото: АГН Москва
Мероприятия будут идти вплоть до весны на 1900 площадках по всему городу

Зима в Москве будет жаркой. Это пообещали в столичном правительстве. Речь, конечно, не о погоде, а о главном событии наступающего сезона – проекте "Зима в Москве". Концерты, елки, квесты, уличные гуляния с угощениями, спортивные состязания со звездами – эти и многие другие мероприятия пройдут с 1 декабря по 28 февраля на более чем 1900 площадках по всему городу.

Проект "Лето в Москве", реализованный в этом году, настолько пришелся по душе москвичам и гостям столицы, что и зимние мероприятия решили провести в подобном формате. И даже лозунг оставили такой же: "Зима в Москве. Все на улицу!". Тем более что активностей запланировано очень много.

С первыми морозами начнут работать городские катки с естественным и искусственным покрытием. Самый большой будет на ВДНХ. Кататься вдоль Главной аллеи между павильонами № 1 "Центральный" и № 58 "Земледелие", огибая фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок", смогут одновременно до 4,8 тысячи человек. В Парке Горького зальют не только площадь вокруг Центрального фонтана, но и боковые аллеи. По-новому привлекательными станут ледовые площадки в парке "Красная Пресня", саду им. Баумана, парке 50-летия Октября, саду "Эрмитаж". Будут в этом году и новые катки: в музее-заповеднике "Коломенское", в парке им. Ю.М.Лужкова, на Ходынском поле и даже кинопарке "Москино".

Кроме того, в городе проложат 86 лыжных трасс, протяженностью более 280 километров, сделают два десятка горок для катания на подушках и ледянках.

Но развлечения в парках будут связаны не только со спортом. Здесь будет интересно всем: и детям, и взрослым, и любителям подвигаться, и желающим вкусно поесть.

"Мы возрождаем традиции московского чаепития. На площадках, главной из которых станет площадка на Тверской площади, гости смогут попробовать новогодний купаж московского чая и узнать историю этого напитка. В усадьбах столицы также будут воссоздавать исторические традиции, связанные с чаем, в том числе в формате иммерсивных спектаклей",

– рассказал председатель столичного Комитета по туризму Евгений Козлов. Таким образом, можно говорить об объединении двух проектов: "Московское чаепитие" и "Усадьбы Москвы". 

Более того, помимо чая на площадках "Московского чаепития" будут угощать и знаменитыми "Московскими плюшками" с сахаром, изюмом, корицей. Рестораны и кафе также предложат специальное зимнее меню.

Конечно же, услада ожидается не только для живота, но и для глаз: для столичных предпринимателей уже объявили конкурс на лучшее праздничное оформление витрин, входных групп. Улицы и площади также станут одной большой новогодней декорацией, где можно сделать красивые памятные фотографии.

"Мы украсим наши улицы в оригинальном стиле, теплом, уютном. Даже если подведет погода и не будет снега, у нас будут заснеженные локации. Все центральные улицы будут нарядными. Посещаемые объекты, такие как Московский зоопарк, тоже будут ярко, привлекательно оформлены",

– сообщил руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк.

Полюбившиеся москвичам зимние фестивали, такие как "Путешествие в Рождество", "Город света", "Снег и лед" порадуют всех и этой зимой. Для детей подготовили сказочные представления, главным из которых станет Елка мэра в Гостином дворе.

Желающие смогут поделиться праздничным настроением с теми, кто сейчас находится в зоне специальной военной операции. В разных районах города будут работать "Домики добра", где можно будет отправить открытку или подарок участникам СВО и жителям прифронтовых территорий.

Узнать полный перечень зимних мероприятий, которые будут организованы наступающей зимой, можно на официальной странице проекта "Зима в Москве". Там же можно уточнить график работы катка, праздничной площадки и т.д.

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