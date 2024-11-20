Мероприятия "Зимы в Москве" пройдут во всех районах города

Москвичи смогут продемонстрировать свои таланты

Масштабный проект "Зима в Москве" будет реализован во всех районах российской столицы. Об этом сообщил глава комитета по туризму Евгений Козлов.

Так, местные жители получат замечательную возможность поучаствовать в ярких мероприятиях, продемонстрировать свои таланты и поделиться оригинальными идеями, а также посетить любимые зимние фестивали.

"Всего будет более 1,9 тыс. локаций. И это будет действительно по всему городу", – сообщил руководитель профильного комитета.

Он также обратил особое внимание на то, что для горожан и гостей Белокаменной уже подготовлена традиционная зимняя инфраструктура. В частности, в парке "Коломенское" появится новый каток, а ледовые арены на "Красной Пресне", в саду имени Баумана, в парке 50-летия Октября и в саду "Эрмитаж" будут обновлены.

Кроме того, в рамках праздничного проекта город украсят 4,5 тысячами световых конструкций и арт-объектов.