На улицах Москвы поставили контейнеры с противогололедным материалом

На улицах Москвы поставили контейнеры с противогололедным материалом
Фото: mos.ru
Это позволит сотрудникам городских служб оперативно реагировать на обледенение пешеходных зон

Москва готова встретить зиму в любых ее погодных проявлениях. Вся коммунальная техника еще с конца октября переведена на зимний режим работы. А теперь на улицах столицы появились яркие контейнеры с противогололедным материалом – щебнем размером от двух до пяти миллиметров. Такие мелкие камушки позволяют не скользить пешеходам на дорожках и делают путь горожан безопаснее.

Погода в столице переменчива, заморозки и гололед в это время года могут возникнуть внезапно. Чтобы неприятности не застали москвичей врасплох, коммунальщики выставляют на улицах, в первую очередь, возле остановок общественного транспорта, городских вокзалов, подземных переходов, образовательных учреждений, у социальных, культурно-развлекательных и спортивных объектах, а также на тротуарах контейнеры со щебнем. Теперь дворники и другие специалисты городских коммунальных служб при необходимости смогут оперативно обработать пешеходные зоны противогололедным материалом, и ходить по тротуарам станет комфортнее и безопаснее.

Контейнеры со щебнем легко узнаваемы. Они представляют собой металлические прямоугольные емкости высотой около метра ярко-оранжевого цвета с белыми надписями. На фронтальной стороне указано: "Противогололедный материал", на торцевой – наименование и телефон обслуживающей организации.

Специалисты городских служб Москвы непрерывно следят за метеосводками и реальным состоянием улично-дорожной сети и проводят регламентные работы с учетом погодных условий.

Ранее на поливомоечные машины и тротуароуборочную технику установили распределители противогололедных материалов, а также навесное плужно-щеточное оборудование для уборки снега. Кроме того, заранее расконсервировали технику, которая необходима только в зимний период: линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители, мобильные снегоплавильные установки.

Как и в прошлые годы, на особо опасных участках Московской кольцевой автомобильной дороги и в ТиНАО будут круглосуточно дежурить тягачи.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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