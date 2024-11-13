Дед Мороз приглашает юных москвичей и их родителей на свой день рождения

Дед Мороз приглашает юных москвичей и их родителей на свой день рождения
Фото: Авилов Александр/ АГН Москва
Праздник с песнями, танцами, конкурсами и шутками продлится несколько дней

Зимний сезон начинается в Москве с грандиозного праздника – дня рождения Деда Мороза. Чтобы поздравить Дедушку успели все желающие, новогодний волшебник решил встречать гостей четыре дня – 16 и 17, а также 23 и 24 ноября.

Мероприятия будут проходить на Изумрудной площади в парке "Кузьминки-Люблино" с 12:00 до 20:00. Вход свободный, главное – взять с собой хорошее настроение и желание повеселиться.

Праздничная программа запланирована весьма насыщенная. В субботу, 16 ноября, дети и их родители встретятся с героями любимых сказок. Ведущими станут Аленушка и ее братец Иванушка. В традиционные русские игры, хороводы и конкурсы гостей вовлечет озорница Кикимора.

На сцене выступят фольклорные коллективы столицы, а кульминацией дня станет световое шоу с участием главного героя дня – Деда Мороза и его любимой внучки Снегурочки. Завершится вечер семейной дискотекой на главной площади усадьбы.

В воскресенье, 17 ноября, программа ожидается не менее интересная. Для посетителей выступят музыкальные коллективы, зажигательное шоу покажут барабанщицы. Желающие смогут также посмотреть театрализованное представление "Счастье Егора" и принять участие в веселом квесте.

В следующий выходной гостей на Изумрудной площади в парке будут встречать Кощей Бессмертный и Кикимора. В субботу, 23 ноября, взрослым и детям предложат принять участие в квесте, чтобы узнать, действительно ли Кощей – самый главный сказочный злодей. Гостей ждет зимний рэп Кикиморы, танцевальный перепляс Кощея и песни-загадки Василисы Премудрой.

А в воскресенье, 24 ноября в Московской усадьбе Деда Мороза торжественно запустят обратный отсчет времени до Нового года. В программу этого дня войдут выступления клоунов, световое шоу, театрализованное представление, квест и шоу барабанщиков.

День рождения Деда Мороза – первое яркое событие предстоящего зимнего сезона. Всего же наступающей зимой в Московской резиденции Деда Мороза по выходным и в праздничные дни до 7 января планируется провести около 20 тысяч праздничных и интерактивных программ.

Зловещий знак: ВСУ перепуганы маневром ВС РФ в Купянске

На Западе полагают, что город скоро отойдет под контроль России

Покушение на Трампа: Иран оказался ни при чем

Тегеран опасается последствий после прихода республиканца к власти

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей