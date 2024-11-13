Дед Мороз приглашает юных москвичей и их родителей на свой день рождения

Праздник с песнями, танцами, конкурсами и шутками продлится несколько дней

Зимний сезон начинается в Москве с грандиозного праздника – дня рождения Деда Мороза. Чтобы поздравить Дедушку успели все желающие, новогодний волшебник решил встречать гостей четыре дня – 16 и 17, а также 23 и 24 ноября.

Мероприятия будут проходить на Изумрудной площади в парке "Кузьминки-Люблино" с 12:00 до 20:00. Вход свободный, главное – взять с собой хорошее настроение и желание повеселиться.

Праздничная программа запланирована весьма насыщенная. В субботу, 16 ноября, дети и их родители встретятся с героями любимых сказок. Ведущими станут Аленушка и ее братец Иванушка. В традиционные русские игры, хороводы и конкурсы гостей вовлечет озорница Кикимора.

На сцене выступят фольклорные коллективы столицы, а кульминацией дня станет световое шоу с участием главного героя дня – Деда Мороза и его любимой внучки Снегурочки. Завершится вечер семейной дискотекой на главной площади усадьбы.

В воскресенье, 17 ноября, программа ожидается не менее интересная. Для посетителей выступят музыкальные коллективы, зажигательное шоу покажут барабанщицы. Желающие смогут также посмотреть театрализованное представление "Счастье Егора" и принять участие в веселом квесте.

В следующий выходной гостей на Изумрудной площади в парке будут встречать Кощей Бессмертный и Кикимора. В субботу, 23 ноября, взрослым и детям предложат принять участие в квесте, чтобы узнать, действительно ли Кощей – самый главный сказочный злодей. Гостей ждет зимний рэп Кикиморы, танцевальный перепляс Кощея и песни-загадки Василисы Премудрой.

А в воскресенье, 24 ноября в Московской усадьбе Деда Мороза торжественно запустят обратный отсчет времени до Нового года. В программу этого дня войдут выступления клоунов, световое шоу, театрализованное представление, квест и шоу барабанщиков.

День рождения Деда Мороза – первое яркое событие предстоящего зимнего сезона. Всего же наступающей зимой в Московской резиденции Деда Мороза по выходным и в праздничные дни до 7 января планируется провести около 20 тысяч праздничных и интерактивных программ.