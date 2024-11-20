В столицу возвращается фестиваль "Снег и лед в Москве"

В столицу возвращается фестиваль "Снег и лед в Москве"
Фото: Ведяшкин Сергей/ АГН Москва
Ледовые скульптуры и медиаинсталляции установят на многих популярных локациях в городе

С началом календарной зимы, 1 декабря, в столице стартует масштабный проект "Зима в Москве". Как и "Лето в Москве", зимний проект будет наполнен разнообразными мероприятиями, фестивалями, концертами, выставками и конкурсами, которые будут проходить на 1900 площадках во всех районах города. Одним из самых ярких событий станет фестиваль "Снег и лед в Москве".

Зимний фестиваль "Снег и лед в Москве" пройдет в столице уже в третий раз. Каждый его сезон посвящен определенной тематике с соответствующей программой. В этом году основной темой фестиваля станет современная сказка.

В популярных общественных местах появятся ледяные скульптуры, посвященные символам российской культуры: от традиционных промыслов до архитектурных шедевров и великих литературных произведений. Замысловатые ледяные формы, отражая свет и создавая захватывающие визуальные эффекты, станут не только украшением, но и выражением мастерства скульпторов. По традиции объекты фестиваля появятся в Парке Горького, в парке искусств "Музеон", в Сокольниках, в Царицыно, в саду Эрмитаж, на Чистых прудах и т.п.

Наряду с ледяными объектами на фестивале представят медиаинсталляции. В центре внимания будут цифровые технологии, роботостроение и искусственный интеллект.

Помимо фестиваля "Снег и лед", сказочное настроение будет создавать фестиваль "Город света". "Московское чаепитие" познакомит гостей с зимним купажом чая, предложенного специалистами специально для москвичей и гостей столицы, посетители также смогут оценить разнообразные вкусы знаменитой "Московской плюшки". А квест полюбившегося многим фестиваля "Путешествие в Рождество" позволит увидеть самые яркие и нарядные локации в городе, сделать прекрасные фотографии на память и интересно провести выходные на свежем воздухе.

За новостями фестивалей и других культурных, спортивных, развлекательных мероприятий можно будет следить на сайте "Зима в Москве". Там же можно узнать график работы катков, который будет зависеть от фактической погоды.

Проект "Зима в Москве" продлится до 28 февраля.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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